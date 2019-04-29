«Спартак» поставил антирекорд по посещениям домашних матчей

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Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» на «Открытие Арены» посетило наименьшее за последние два года количество зрителей, передает «Советский спорт».

Всего встреча двух команд собрала 20015 зрителей. Это самый плохой результат посещаемости домашних матчей московского клуба с лета 2016 года.

Последний раз антирекорд по посещениям домашних матчей был установлен 8 августа 2016 года. Тогда на матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» пришло 17 449 фанатов.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» заявил, что не жалеет о своем переходе в «Рубин».