«Зенит» подтвердил допуск врача к Кокорину в СИЗО

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Петербургский «Зенит» подтвердил информацию о том, что суд разрешил пустить врача к нападающему футбольного клуба Александру Кокорину, который находится в настоящее время в СИЗО, передает Sport24.

В марте 2018 года Кокорин повредил переднюю крестообразную связку. Его прооперировали в Италии, после чего лечением игрока занялись врачи «Бутырки». По словам спортсмена, колено продолжает болеть, а от электрофореза на ногах остаются ожоги. Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

Представитель пресс-службы сообщил, что футбольный клуб подавал ходатайство, в котором были указаны фамилии двух врачей, однако в Москву поедет только один из них.

«Получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура пока не определены», — сказал он.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Предположительная дата осмотра Александра Кокорина — 24 апреля.

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