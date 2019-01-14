«Ростов» обыграл «Атырау» на сборах в Турции
«Ростов» в контрольном матче на сборах в Турции одержал победу над казахстанским «Атырау», сообщает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Единственный гол в матче забил полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Ионов. Это случилось на 66-1 минуте, когда Скопинцев пробил через себя, но случился рикошет, после которого мяч отскочил Ионову и тот без проблем пробил по пустым воротам.
На сборе в Катаре «Ростов» примет участие в турнире »Фонбет Кубок Матч Премьер», где сыграет с «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком».
Ранее стали известны подробности трансфера полузащитника казахстанской «Астаны» Бахтиера Зайнутдинова в «Ростов».
Россия. Контрольный матч.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Атырау» (Атырау) — 1:0
Голы: 1:0 — Ионов, 66
Всех с победой! pic.twitter.com/ULgkQXgs1C— Football Club Rostov (@rostovfc) 14 января 2019 г.