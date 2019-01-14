Хавбек «Астаны» заплатил клубу 9 млн рублей за переход в «Ростов»

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Стали известны подробности трансфера полузащитника казахстанской «Астаны» Бахтиера Зайнутдинова в «Ростов», сообщает «Советский спорт».

Спортивный директор казахстанского клуба Александр Коночкин рассказал, что в соглашении игрока была прописан пункт о досрочном выкупе контракта с выплатой компенсации в размере 50 млн тенге (около 9 млн рублей) в случае перехода в зарубежный клуб.

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«После окончания сезона 2018 года игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 млн тенге (около 9 млн рублей). Со своей стороны, мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в 2,5 раза, но он отказался, предпочтя уйти в «Ростов» на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что «Астана» теряет такого перспективного игрока, но, с другой стороны, я рад, что у нас есть еще игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем, есть договоренность о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком «Ростова», он вернется в «Астану», и мы продолжим сотрудничество с ним», — приводит слова Коночкина sports.kz.

Зайнутдинов в чемпионате Казахстана выступал в 27 матчах, в которых оформил пять голов.

Ранее руководство французского «Монако» объявило о подписании контракта с экс-полузащитником московского «Динамо» Вильямом Венкером.