Агент Головина рассказал о будущем футболиста

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Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, опроверг вероятный уход футболиста в другой клуб, передает «Чемпионат».

Хавбек перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 миллионов.

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«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», — сказал Артемов.

На счету Головина на его счету две голевых передачи в 13 матчах за «Монако» во всех турнирах. С россиянином монегаски одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели девять поражений. Без россиянина восьмикратные чемпионы Франции выиграли три раза, дважды поделили очки с соперником и проиграли восемь встреч.

Ранее уход Головина из «Монако» назвали «полной чушью».