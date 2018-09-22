Загитова заявила об отсутствии у нее звездной болезни

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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, каково начинать сезон в качестве олимпийской чемпионки, а также отметила, что не страдает звездной болезнью, сообщает «Советский спорт».

«Начиная сезон в качестве олимпийской чемпионки я нервничала, но с помощью тренеров мне удалось преодолеть это. Есть место для роста. Настроение — боевое. Буду стараться в этом сезоне кататься чисто, передавать эмоции зрителям, а также постараюсь показать более зрелое выступление.

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Персонаж Кармен? Сначала я не знала, какая будет музыка, но Этери Георгиевна просто сказала мне, что это будет очень интересно, и что музыка мне подходит. Потом я узнала, что это Кармен.

Я хотела использовать эту музыку еще в прошлом сезоне, но была недостаточно опытной и взрослой. Теперь тренеры почувствовали, что я могу интерпретировать этот персонаж. Я тоже чувствую, что стала более взрослой.

С момента последней Олимпиады многое изменилось. Не хочу, чтобы кто-то думал, что у меня закружилась голова от успеха, что я стала звездной. Никакой звездной болезни. Я стараюсь оставаться спокойным и нормальным человеком», — цитирует Загитову пресс-служба Международного союза конькобежцев.

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