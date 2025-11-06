06 ноября 2025, 23:00 Обновлено: 06 ноября 2025, 23:06 Спорт Размер текста А А А Борьба за плей-офф: ПАОК Чалова и Оздоева принимает «Янг Бойз» в Лиге Европы. LIVE Лига Европы. 4-й тур. ПАОК (Греция) — «Янг Бойз» (Швейцария). ОНЛАЙН Александр Седов

В матче четвертого тура Лиги Европы греческий «Янг Бойз» Федора Чалова и Магомеда Оздоева, набравший на старте турнира три очка, играет дома с швейцарским «Янг Бойз», в активе которого шесть баллов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур 1-й тайм 06 ноября 23:00 ПАОК Салоники, Греция 0 : 0 Янг Бойз Берн, Швейцария Стадион «Тумба», Салоники, Греция