Борьба за плей-офф: ПАОК Чалова и Оздоева принимает «Янг Бойз» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 4-й тур. ПАОК (Греция) — «Янг Бойз» (Швейцария). ОНЛАЙН

FC PAOK
В матче четвертого тура Лиги Европы греческий «Янг Бойз» Федора Чалова и Магомеда Оздоева, набравший на старте турнира три очка, играет дома с швейцарским «Янг Бойз», в активе которого шесть баллов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
1-й тайм
06 ноября 23:00
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Стадион «Тумба», Салоники, Греция
1-й тайм

6' Гигович

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15'

Размашисто атакуют греки. Переводят мяч из центра на фланг, оттуда пошел прострел, но слишком слабо.

14'

ПАОК полностью держит мяч под контролем, вся игра на половине поля швейцарцев.

12'

Мейте перехватил мяч на чужой половине и сразу пробил издали — немного неточно.

10'

Первый удар Константелиаса — в руки Келлеру.

8'

Армин Гигович удален с поля! Желтую ему сначала арбитр показал на самом деле, но теперь отменил и показал красную карточку!

7'

VAR позвал арбитра к монитору! Тут эпизод на красную.

6'

Очень грубо сыграл Армин Гигович, но похоже, что даже желтой карточки не будет... Вот это да!

5'

Быстрая атака ПАОКа началась с фола на Якумакисе, который заорал на весь стадион и остался лежать. Но выпад закончился ударом Десподова в руки голкиперу.

3'

Осторожное начало, прощупывают друг друга команды.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:55

А вот стартовый состав «Янг Бойз» от Джорджо Контини:

Келлер — Джанко, Зукру, Лаупер, Аджам, Равелсон, Гигович — Фасснахт, Саншеш, Виржиньос — Кордова.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу:

Цифцис — Кенни, Вольякко, Михайлидис, Баба — Бьянко, Мейте — Десподов, Константелиас, Тайсон — Якумакис.

Федор Чалов и Магомед Оздоев остались в запасе и могут выйти на замену.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура основного раунда Лиги Европы греческий ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева принимает на своем поле швейцарский «Янг Бойз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

