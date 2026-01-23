«Пришел взять реванш»: олимпийский чемпион Крюков — о старте шоу «Титаны. Битва Сезонов»

25 января в 21:00 на телеканале ТНТ стартует новый сезон самого масштабного спортивного проекта — «Титаны. Битва сезонов». В шоу встретятся сильнейшие участники прошлых лет, чтобы вновь проверить пределы своих возможностей. Одним из участников «Битвы сезонов» стал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 по лыжным гонкам Никита Крюков — в интервью «Газете.Ru» спортсмен рассказал о желании взять реванш за предыдущую неудачу, конкуренции с чемпионами проекта, новых испытаниях и о том, что для него по-настоящему важно.

— Никита, во втором сезоне вы дошли до финала проекта — это был по-настоящему сложный путь. Участие в «Битве сезонов» для вас — реванш? С какими чувствами вы соглашались снова принять участие в «Титанах»? — Для меня это очередной вызов, к которому я внутренне готов.

Да, это реванш за предыдущее поражение, которое не оставило равнодушными очень многих. А значит, сейчас есть возможность переписать историю. Возможно, никто уже не вспомнит о том злополучном финале.

— В «Битве сезонов» собраны самые яркие участники прошлых лет. Понятно, что все здесь сильнейшие, но все же: с кем из соперников вам интереснее всего соревноваться? — Большой интерес для меня представляет победитель третьего сезона Кирилл Бельский. Он очень достойно прошел свой путь, и мне хочется составить ему конкуренцию и проверить лично — действительно ли он так хорош.

— Во втором сезоне победу одержал школьный учитель физкультуры, в третьем — спортсмен-любитель, сдающий нормы ГТО. Не возникает ли ощущения, что именитым спортсменам в «Титанах» особенно непросто конкурировать с «обычными» участниками? — Это, конечно, цепляет и задевает, но одновременно в очередной раз доказывает: олимпийскими чемпионами становятся такие же «обычные» люди. Я сам когда-то был таким.

— На что вы делали основной акцент в подготовке к съемкам «Битвы сезонов»? Что подсказывал вам опыт участия во втором сезоне? — Я продолжал свою ежедневную физическую активность и добавил больше тренировок в зале — для укрепления мышц всего тела. Набрать массу у меня не получается, да и, если честно, не хочется. Поэтому работаю с тем, что уже есть.

— В чем, на ваш взгляд, ключевое преимущество лыжников перед представителями других видов спорта в формате «Титанов»? — В испытаниях на кардиовыносливость. Здесь лыжники чувствуют себя особенно уверенно.

— Съемки сезона уже завершены. Как бы вы оценили испытания «Битвы сезонов»? Были ли среди них знакомые по прошлым сезонам или все задания оказались новыми? — Не буду раскрывать спойлеры, но скажу, что в целом остался доволен. Некоторые испытания были знакомы по прошлым сезонам, поэтому просмотр шоу заранее помог учесть нюансы и не допустить ошибок.

— Продюсеры обещали много зрелищных и масштабных испытаний. Оправдались ли эти ожидания? — Думаю, да. Продюсеры отлично справились со своей задачей. Иногда кажется, что такое невозможно воплотить в реальности, но когда видишь все своими глазами — понимаешь: возможно все.

— А как складывалась атмосфера среди участников? Она оставалась дружеской или амбиции сильнейших все-таки иногда приводили к напряжению? — Сезон получился очень напряженным. И даже при всей моей стрессоустойчивости усталость накрывала — что уж говорить о других сильнейших участниках.

— Изменилась ли ваша жизнь после участия в «Титанах» — в профессиональном или личном плане? — В целом все осталось на прежнем уровне. Но меня стало узнавать гораздо больше людей именно как участника шоу «Титаны». Это большой проект с масштабом всей страны.

— Как вы обычно справляетесь со стрессом и усталостью после тяжелых тренировок и соревнований? — Сон — лучший восстановитель. Плюс баня и профессиональный массаж.

— Какой совет вы бы дали молодым спортсменам, которые только начинают свой путь и мечтают однажды попасть в такой проект, как «Титаны»? — Найти свой путь и не сдаваться. Путь будет сложным, извилистым, не все будет получаться сразу. Но если преодолеть все трудности, успех обязательно придет. И главный вывод, который я сделал для себя: «Титаны» не сдаются.

— Финальный вопрос: что для вас важнее — победа или сам процесс подготовки и участия? — Для меня важна победа. И только она. Мой олимпийский характер гонит меня вперед и не позволяет сдаваться. Спортивный максимализм до сих пор будоражит кровь и не дает расслабиться.