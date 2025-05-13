«Я обычный физрук, который победил олимпийских чемпионов»: интервью Николая Бобылева

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев сенсационно превзошел олимпийских чемпионов и выиграл 10 млн рублей в финале спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. В беседе с «Газетой.Ru» Николай Бобылев рассказал, какой шок испытал от встречи со своим кумиром — олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, объяснил, зачем тащил на себе КамАз во время подготовки к шоу, а также раскрыл, как коллеги в школе отреагировали на его неожиданный успех.

«В голове не укладывается, что я, обычный учитель физкультуры, смог одержать победу над чемпионами мира»

— Как вы себя чувствуете после того, как превзошли больше 100 именитых спортсменов, стали победителем шоу и выиграли 10 млн рублей?

— У меня сейчас внутри какое-то невероятное смешение чувств, ощущение, будто может разорвать от этой мощи. Все перемешалось: и безумная радость, и состояние шока — не мог поверить, что это моя история. В голове пока не укладывается, что я, обычный учитель физкультуры, не профессиональный спортсмен, смог одержать победу над чемпионами мира и Европы, олимпийскими чемпионами, да и вообще — среди настоящими профи.

Когда я шел к кубку, думал, что вот-вот упаду в обморок. Самое интересное — буквально накануне финала мне приснилось, что я держу этот кубок в руках. Я даже делился этим с ребятами. Но тогда это был просто сон. А теперь — это моя реальность. Это круто!

— Что вас побудило участвовать в шоу «Титаны»? Были ли у вас какие-то сомнения перед началом?

— Когда шоу «Титаны» впервые вышло в эфир, я решил посмотреть — стало интересно, потому что это было что-то совсем новое среди других программ. Зацепило масштабом. А когда увидел первые серии, возникло желание: попробовать хотя бы одно испытание на себе. Тогда и подумать не мог, что туда вообще можно попасть. Но потом увидел объявление о кастинге — и решился отправить анкету. Хотя не сразу — были сомнения: «Куда мне, там же все такие мощные ребята!» Но все-таки отправил.

Помимо масштаба и сильных участников, зацепила и сама специфика испытаний — они очень разные, и главное: пока не выйдешь на площадку, ты не знаешь, что тебя ждет.

Это как космос — неизвестность манит.

Сомнения, конечно, были. Особенно в первый выход в Колизей — когда увидел остальных участников, серьезно засомневался в себе. Но после первого испытания, где я занял третье место, понял: несколько этапов точно могу продержаться. Может, не буду лучшим, но и не слабейшим.

Вчера я еще был зрителем, а сегодня уже участник, слышу голос Искусственного Интеллекта — и это дико мотивирует. Я смог попасть в шоу — значит, нужно выложиться на максимум, чтобы не услышать: «Вы проиграли». И честно — чем дальше проходил, тем страшнее было услышать именно эти слова.

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— Как вы подготовились к конкуренции с олимпийскими чемпионами?

— Честно говоря, готовиться я начал задолго до попадания в шоу. Я и так регулярно занимался в зале для себя, но когда смотрел первый сезон, захотел попробовать испытания на себе. Добавил в тренировки больше функционалки, потому что по опыту сезона понимал, какие примерно могут быть нагрузки. Ездил на открытые тренировки к Сергею Майоршину с «Титанами» — это очень заряжало и мотивировало. После рабочего дня в школе я почти каждый вечер тренировался.

А когда увидел, как участники толкали КамАЗ, загорелся идеей проверить свои силы. Попросил брата помочь — он пригласил меня в пожарную часть, где мне удалось сдвинуть с места пожарную машину.

Именно тогда я понял: все возможно, если очень захотеть. Даже не зная, попаду ли в шоу, я продолжал тренироваться и параллельно готовился к сдаче норматива на мастера спорта по строгому подъему на бицепс. И вот, в день, когда я поехал на зачет, мне сообщили, что меня утвердили в состав участников! Это был настоящий двойной праздник — я и мастера спорта получил, и в «Титаны» попал!

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«Коллеги были приятно удивлены, когда увидели меня в шоу «Титаны»»

— Как ваша работа учителем физкультуры повлияла на ваше участие в проекте? Использовали ли вы какие-то методики из своей профессии?

— Все спортивные стремления начинаются именно в школе — мы ведь все вышли из школьного спортзала. Учитель может разглядеть в ребенке потенциал, вдохновить его на развитие и будущие достижения. У меня есть живой пример: когда я только пришел работать в школу, у ребят не было особого желания заниматься — многие, думаю, просто прогуливали физру.

А сейчас все иначе. Ребята просятся на дополнительные тренировки, мы уже два года участвуем в олимпиаде по физкультуре, и в этом году мой ученик стал призером регионального этапа. Это круто! Он хочет продолжать — и это главная победа.

Что касается методик — да, конечно, моя работа помогла. Методика наблюдения, анализа, сравнения, а главное — стрессоустойчивость, которую вырабатываешь, работая с детьми, — все это пригодилось на проекте и помогало справляться с испытаниями.

— Ваши ученики болеют за вас? Теперь никто не пропускает уроки физкультуры? Вы рассказываете им о съемках и проекте?

— Мои ученики очень гордятся тем, что я стал победителем такого крутого шоу. Еще до выхода первой серии они все расспрашивали, взяли ли меня на проект — очень хотели, чтобы я попал, и переживали за меня.

А когда все стало известно, их радости не было предела! После каждой серии они задают кучу вопросов — что было за кадром, насколько тяжело проходить испытания, и даже просят на уроках попробовать какие-то элементы из шоу.

Что касается пропусков — если честно, и до участия в проекте мои уроки почти никто не пропускал, только по состоянию здоровья. Но теперь, конечно, мотивации у ребят стало еще больше.

— А как к вашему участию отнеслись коллеги?

— Коллеги были приятно удивлены, когда увидели меня в шоу «Титаны». Сразу посыпались вопросы об участии — как попал, как проходил отбор. Ну и, конечно, всех интересовало: победил ли я? Почему-то многие говорили с полной уверенностью: «Вы же учитель физкультуры, вы должны были победить!» Это, конечно, приятно слышать.

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«Когда увидел Александра Легкова, был в шоке»

— Какие моменты в шоу были для вас самыми сложными и запоминающимися?

— Если вспоминать… самым сложным моментом стало испытание с баскетбольными мячами. Казалось бы, «школьное» задание — мое, родное, должен был пройти его безоговорочно. Но во время самого испытания я потерял концентрацию, перегорел. Внутри все как будто опустело. Было особенно обидно, потому что именно на этом испытании я должен был побеждать — это было мое. Но в итоге проиграл. Понимал, что впереди еще дополнительное испытание, но после такого эмоционального провала было очень тяжело собраться. Помогла поддержка — она вернула меня в себя. Я дал себе установку: «Домой еще рано».

А самым запоминающимся стало то, как олимпийские чемпионы поддерживали нас во время испытаний. Когда они замечали твое волнение и говорили, что тоже нервничают — ты вдруг осознаешь: все мы живые люди, и им не легче, чем мне.

И это очень вдохновляло — слышать слова поддержки от олимпийского чемпиона, когда ты сам просто обычный физрук.

Ну и, конечно, поддержка ребят с балкона — она всегда давала уверенность, особенно в финале.

— Вы соревновались в проекте с лыжником Александром Легковым, который был вашим кумиром в юношестве, когда вы занимались лыжным спортом. Какие эмоции и ощущения испытали от этой встречи?

— Когда я увидел Александра, был в шоке — и в хорошем смысле. Это было и удивление, и радость, и моментальный азарт: захотелось попробовать свои силы рядом с кумиром.

К сожалению, нам не довелось схлестнуться один на один, но в общих испытаниях он отлично себя проявлял — хотя иногда и мне удавалось его обойти. Это был интересный, особенный опыт.

Когда в четвертом этапе — в испытании с мячами — Александр проиграл — я действительно расстроился. Было обидно, что он уходит. Все-таки для меня он больше, чем просто участник — он человек, на которого я когда-то равнялся.

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— У вас уже был опыт участия в соревнованиях? Как это повлияло на вашу подготовку к шоу?

— Да, я регулярно участвую в соревнованиях — это и гонки с препятствиями, и гиревой спорт, и турниры по силовому атлетизму. После каждого старта, когда видишь по результатам свои слабые места, стараешься работать над ними. Приезжаешь домой, идешь на тренировку — и уже точно знаешь, что нужно подтянуть, чтобы быть лучше к следующему старту. Всегда есть куда стремиться — и это постоянное движение вперед очень помогло в подготовке к «Титанам».

— Какие качества, по вашему мнению, помогли вам одержать победу в этом проекте?

— Думаю, это была совокупность целеустремленности и самообладания. Особенно в моменты, когда выходишь на дополнительное испытание и нет права на ошибку — важно уметь собраться. Ну и, конечно, физическая подготовка — сила, скорость, выносливость. Без нее было бы просто невозможно дойти до финала и победить. Это все — неразделимые составляющие успеха.

«Многие писали мне, что я вдохнул новую жизнь в профессию учителя»

— Вы часто говорите о важности командной работы. Как вы взаимодействовали с другими участниками во время съемок?

— Когда я вышел в Колизей, сразу узнал многих спортсменов — за многими раньше следил. Понимал, кто в чем силен, а в процессе общения на проекте узнавал их еще глубже. Я старался общаться со всеми участниками, впитывал нюансы их тренировок, которые мог бы применить и к себе, чтобы становиться сильнее.

Во время командных испытаний, когда был капитаном, я всегда прислушивался к ребятам — собирал мнения, анализировал и предлагал решение, которое могло помочь всей команде. И, кажется, это действительно работало (улыбается).

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— Как ваше участие в «Титанах» изменило вашу жизнь? Чувствуете ли вы, что стали известным после шоу?

— В первую очередь я получил огромный отклик от учителей — и не только по физкультуре. Многие писали мне и говорили, что я будто вдохнул новую жизнь в профессию. Что они посмотрели на свою работу по-другому, что быть учителем — это не значит закрываться в рамках школы. А еще особенно приятно было получать сообщения от людей, которые начали заниматься спортом, увидев меня в шоу. Это большая честь — стать для кого-то мотивацией.

Про прямую популярность, наверное, говорить пока рано. Но да, иногда узнают — на улице, в аэропорту, на мероприятиях. Это, конечно, очень приятно (улыбается). Во время проекта интерес ко мне сильно возрос — в родном городе сразу стали звать на всевозможные мероприятия.

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Но скажу честно: я шел на проект не ради известности. Я шел туда для себя — и чтобы показать своим ученикам на личном примере, что нет ничего невозможного.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее в спорте или телевидении после победы в «Титанах»? Будете ли продолжать заниматься спортом или развивать свою карьеру в других направлениях?

— Во время съемок я познакомился с Виталием Лалетиным — я уже знал о нем как о профессиональном спортсмене в армрестлинге, а на проекте мы сдружились. После шоу я решил попробовать себя в этом виде спорта, и Виталий стал моим наставником. Сейчас я тренируюсь, чтобы принять участие в турнире «Арматура» по армрестлингу.

Спорт — это неотъемлемая часть моей жизни, поэтому, конечно, я буду продолжать заниматься. А работу в школе также планирую сохранить — это важная часть меня.

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— Как вы относитесь к критике и отзывам зрителей о вашем участии? Это как-то влияет на вас?

— За все время проекта я ни разу не услышал критики в свой адрес — это правда. Я периодически читал комментарии на сайтах, где выходят выпуски «Титанов», и видел только хорошие отзывы. Напротив — было много слов поддержки, пожеланий победы, теплых сообщений. Это невероятно вдохновляет и придает сил.

— Какие советы вы могли бы дать тем, кто хочет попробовать свои силы в подобных шоу?

— Если у кого-то появилось желание поучаствовать — не стоит раздумывать, возьмут или не возьмут. Нужно просто сделать все возможное, чтобы попасть на проект. Главное — решиться и начать действовать. Все остальное обязательно придет.