Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Очень пугала травматичность и риски»: фигурист Энберт — о шоу «Титаны»

Фигурист Энберт заявил, что боялся получить травму на шоу «Титаны»
close
Пресс-служба ТНТ

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», чего опасался на съемках спортивного шоу «Титаны» на ТНТ.

«Меня очень пугала травматичность и риски, потому что самые сложные испытания и спортивные нагрузки всегда сопряжены с возможностью получения травмы.

От этого, к сожалению, не деться: растяжения, вывихи, переломы, поврежденные суставы — все это, увы, неизбежно, когда ты работаешь на пределе своих возможностей.

Поэтому мысль об этом постоянно была в моей голове. Она не давала расслабиться и заставляла держать концентрацию. Я делал все возможное, чтобы тщательно размяться, чтобы мышцы и суставы были готовы к испытаниям», — рассказал Энберт.

Фигурист дошел до шестого выпуска проекта. Спортсмену было важно избежать серьезных травм, так как он участвовал в ледовом спектакле Татьяны Навки «Шахерезада» в Сочи в паре с Татьяной Волосожар и Наоми Ланг, а также выступал с прокатами в рамках проектов «Зима в Москве» и «Зима в Подмосковье».

В рамках шоу «Титаны» 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, борются за титул лучшего и денежный приз в размере 10 млн рублей. Количество участников сокращается с каждым выпуском.

Ранее Энберт назвал роман между Авериной и Соловьевым «настоящим сюрпризом».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами