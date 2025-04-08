«Очень пугала травматичность и риски»: фигурист Энберт — о шоу «Титаны»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», чего опасался на съемках спортивного шоу «Титаны» на ТНТ.

«Меня очень пугала травматичность и риски, потому что самые сложные испытания и спортивные нагрузки всегда сопряжены с возможностью получения травмы.

От этого, к сожалению, не деться: растяжения, вывихи, переломы, поврежденные суставы — все это, увы, неизбежно, когда ты работаешь на пределе своих возможностей.

Поэтому мысль об этом постоянно была в моей голове. Она не давала расслабиться и заставляла держать концентрацию. Я делал все возможное, чтобы тщательно размяться, чтобы мышцы и суставы были готовы к испытаниям», — рассказал Энберт.

Фигурист дошел до шестого выпуска проекта. Спортсмену было важно избежать серьезных травм, так как он участвовал в ледовом спектакле Татьяны Навки «Шахерезада» в Сочи в паре с Татьяной Волосожар и Наоми Ланг, а также выступал с прокатами в рамках проектов «Зима в Москве» и «Зима в Подмосковье».

В рамках шоу «Титаны» 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, борются за титул лучшего и денежный приз в размере 10 млн рублей. Количество участников сокращается с каждым выпуском.

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