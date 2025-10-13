«Он что, Яшин или Маслаченко?» Почему российский вратарь решил играть за Норвегию

Голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин окончательно решил вопрос с тем, за какую футбольную сборную выступать: российский вратарь принял решение сменить спортивное гражданство и защищать цвета сборной Норвегии, которая имеет все шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Газета.Ru» — о том, почему это решение неслучайно, и как на него отреагировало футбольное сообщество.

«Я люблю Норвегию»

Никита Хайкин, 30-летний российский вратарь «Буде-Глимт», за который выступает с 2019 года с небольшим перерывом, решил отказаться от российского спортивного гражданства и получить норвежское, что позволит ему выступать за сборную Норвегии. Об этом сообщает Sport Baza.

У голкипера уже есть паспорта Великобритании, России и Израиля, в базе Международной федерации футбола (ФИФА) в графе «гражданство» россиянин выбрал Великобританию. В ближайшее время футболист планирует окончательно оформить норвежский паспорт по ускоренной процедуре. Хайкин успешно сдал языковые экзамены по норвежскому и вскоре получит право защищать цвета скандинавской страны в официальных турнирах.

«Мы конкурируем с РПЛ и сборной России»: интервью с президентом Медиалиги Медийная футбольная лига существует всего три года, но уже стала заметным явлением в отечественном... 06 октября 22:31

Хайкин неоднократно объяснял свой выбор в интервью норвежским и российским СМИ, называя главной причиной семью. Хайкин долгое время живет вместе с норвежкой Таней Левик. Девушка старше футболиста на шесть лет.

Сам игрок подчеркивал, что хочет, чтобы его дети выросли именно в Норвегии. Голкипер прожил в скандинавской стране уже более шести лет и глубоко привязался к ней.

«Я люблю эту страну, планирую жить здесь. Норвегия заботится о людях, приятно видеть настоящую демократию. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает», — говорил футболист еще четыре года назад.

Получение норвежского гражданства открывает дверь в сборную Норвегии. Главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен уже заявил: «Да, Хайкин был бы актуален для сборной». В «Буде-Глимт» Хайкин является ключевым игроком, клуб в нынешнем сезоне впервые в истории пробился в общую стадию Лиги чемпионов, что на фоне успешного выступления норвежцев в отборочном турнире ЧМ-2026 может позволить ему попасть на предстоящий мундиаль не просто как одному из запасных, но и побороться за место в стартовом составе.

По правилам ФИФА для официальных матчей за новую национальную команду нужно минимум три года ожидания после последнего матча за предыдущую сборную. Хайкин имеет право сменить спортивное гражданство без данной паузы, так как не провел официальных матчей за первую команду сборной России.

Вратарь никогда не играл за взрослую сборную России, хотя вызывался в юношеские и молодежные команды (U-17, U-21). В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией.

«Для сборной России это — не потеря»

В Госдуме на решение Хайкина отреагировали спокойно. Депутат Ирина Роднина отметила, что про айтишников или остальных людей, которые решили сменить гражданство, ничего не говорят, и призвала быть объективным к спортсменам.

«Такая практика часто встречается. Как мы можем осуждать?» — заключила Роднина.

Роналду не забил пенальти: Португалия в концовке вырвала победу у Ирландии В матче третьего тура группы F европейского отбора на чемпионат мира по футболу —... 11 октября 23:49

Легенда московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Никита Хайкин никогда не выделялся выдающейся игрой.

«Ему 30 лет сейчас, особо его в матчах я не наблюдал. Он давно играет уже в этой Норвегии, у него семья. Что вы почему-то забеспокоились? Что, из сборной ушел талант как Яшин? Или Маслаченко? Подумаешь, какое дело? Да у нас полно вратарей, причем очень качественных. У нас советская еще вратарская школа. Так что в этом плане мы не бедные. И нечего о нем даже говорить. Ради Бога, пусть играет. Уже прожужжали все уши. Ах, какой он выдающийся вратарь. Был бы выдающимся — получил бы «Золотой мяч», — заявил Пономарев.

Бывший футболист Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что не осуждает решение Никиты Хайкина выступать за норвежскую команду.

«Никита много лет играет за границей. Он также давно живет и играет в Норвегии. Ничего плохого здесь нет, это нормально. Никакого осуждения в сторону Никиты нет», — сказал Мостовой.

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Чемпионатом» отметил, что Хайкин не был востребован в России.

«Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря», — сказал Семин.