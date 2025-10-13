Семин о решении Хайкина не играть за Россию: он не был здесь востребован

Семин об отказе Хайкина играть за Россию: это никакая не потеря

Тренер Юрий Семин прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина отказаться от футбольного гражданства России, заявив, что Хайкин не был востребован в России, передает «Чемпионат».

«Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря», — сказал Семин.

30-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее Хайкин отказался от российского футбольного гражданства.