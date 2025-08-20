Новая победа Мясника: как Никита Цзю нокаутировал непобежденного ранее Исмаили

Никита Цзю, сын легенды российского и австралийского бокса Константина Цзю, одержал свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге. Он победил техническим нокаутом северомакедонца Лулзима Исмаили, тоже до того не знавшего поражений. Знаменитый российский боксер Миша Алоян в комментарии для «Газеты.Ru» похвалил Цзю-младшего, предсказав ему большое будущее.

Необычная победа

Никита Цзю, младший сын легендарного Константина Цзю, еще не терпел поражений на профессиональном ринге, в отличие от более известного брата Тима. Правда, все десять предыдущих соперников Ника не относятся к категории звездных.

В похожей ситуации был и его нынешний оппонент: Лулзим Исмаили из Северной Македонии одержал 12 побед без единой неудачи, но побеждал не самых ярких противников и к тому же никогда не боксировал за пределами родных для себя Германии и Албании. Визит в Сидней, где состоялся вечер бокса с главной вывеской «Цзю – Исмаили», был для него первым таким вояжем.

Младший Цзю был фаворитом, но в преддверии поединка было много разговоров о ментальности. Так, Тим Цзю провел интересное сравнение с братом: «Знаете, какая главная разница между нами в жизни? Я сначала подумаю, а потом сделаю. А Никита сначала сделает, а потом подумает. В ринге все точно так же. Но поэтому он и дарит яркие моменты», — рассказал он изданию The Ring.

Сам Ник также высказывался в подобном ключе, отмечая советы отца: «Отец всегда говорит мне, чтобы я был готов к тяжелой работе и решимости. Если ты собираешься сделать это, ты должен выложиться на 100%. Именно так меня воспитывали. Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный».

Еще один важный совет отца, который отмечал Никита Цзю, — не пытаться нокаутировать оппонентов каждым ударом. То есть, по сути, не спешить, а искать баланс в ринге.

Что ж, в бою с Исмаили он действительно внял этому совету. Правда, насладиться в полной мере более мудрым боксом фаворита собравшиеся на арене болельщики не успели.

Цзю начал первый раунд достаточно осторожно. Вернее, не рванул вперед сломя голову, но все равно действовал с большим преимуществом. Держал Исмаили на дистанции, события не форсировал, но выбрасывал много боковых, и уже на второй минуте отправил оппонента в нокдаун.

Когда северомакедонец поднялся, в оставшееся время первого трехминутного отрезка он только защищался, причем выглядел максимально бледно. Показалось даже, что Ник просто не хочет добивать соперника уже в первом раунде.

А второго раунда и вовсе не случилось, потому что Исмаили так и не поднялся со своего места в углу, отказавшись продолжить поединок, и получил в резюме первое поражение, а австралиец продлил свою победную поступь и заработал девятый в карьере нокаут, пусть и технический.

«Из Никиты будет толк»

«Это не просто так. Это большой успех. Сейчас мы в огне. Почему нет? Все прекрасно. Я быстро почувствовал его. Почувствовал его руки. В середине раунда нашел к нему подход. А дальше: «Ауч». Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я вернулся», — сказал победитель в ринге после боя.

Для «Газеты.Ru» перспективы Никиты Цзю оценил знаменитый российский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне и бывший чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Миша Алоян.

«Никита поддерживает традиции отца. Он сильный, напористый. Думаю, у них с братом будут хорошие перспективы, тем более у обоих есть пристальное внимание отца. Все приходит с опытом, тем более, когда есть такой наставник, как Константин Цзю — очень сильный и опытный боксер. Конечно, в таких условиях будет результат, будет толк. И что сейчас Никита сказал и понял, что не каждый удар должен быть нокаутирующим, так и есть, и это правильно», — сказал Алоян.