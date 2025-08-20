Сын легендарного Константина Цзю сражается за титул с македонцем. LIVE

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын легендарного Константина Цзю сражается за титул с македонцем.

Бокс. Никита Цзю (Австралия) — Лулзим Исмаили (Северная Македония).
Nigel Owen/Global Look Press
В австралийском Сиднее проходит вечер бокса, в главном бою которого Никита Цзю, второй сын российско-австралийской легенды бокса Константина Цзю, бьется за вакантный чемпионский титул WBO Inter-Continental с Лулзимом Исмаили из Северной Македонии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10:20

Оба боксера не имеют поражений на профессиональном ринге. Никита Цзю выиграл все десять своих поединков, в восьми одолев соперников нокаутом. На счету Лулзима Исмаили 12 побед, нокаутом были одержаны семь из них.

10:10

Вот полный кард турнира (в обратном порядке — от главного боя):

Никита Цзю – Лулзим Исмаили;
Майкл Зерафа – Майки Далман;
Брок Джарвис – Сэм Бек;
Ахмад Реда – Бруно Таримо;
Джейкоб Клэншо – Исайяс Сетте;
Блэр Герати – Наки Сагуба.

10:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В австралийском Сиднее в «Ай-Си-Си Сидней Театр» проходит вечер бокса, в главном бою которого Никита Цзю, сын легендарного боксера Константина Цзю, бьется за вакантный чемпионский титул WBO Inter-Continental с Лулзимом Исмаили из Северной Македонии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

