Сын легендарного Константина Цзю сражается за титул с македонцем. LIVE

Оба боксера не имеют поражений на профессиональном ринге. Никита Цзю выиграл все десять своих поединков, в восьми одолев соперников нокаутом. На счету Лулзима Исмаили 12 побед, нокаутом были одержаны семь из них.
Вот полный кард турнира (в обратном порядке — от главного боя):
Никита Цзю – Лулзим Исмаили;
Майкл Зерафа – Майки Далман;
Брок Джарвис – Сэм Бек;
Ахмад Реда – Бруно Таримо;
Джейкоб Клэншо – Исайяс Сетте;
Блэр Герати – Наки Сагуба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В австралийском Сиднее в «Ай-Си-Си Сидней Театр» проходит вечер бокса, в главном бою которого Никита Цзю, сын легендарного боксера Константина Цзю, бьется за вакантный чемпионский титул WBO Inter-Continental с Лулзимом Исмаили из Северной Македонии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.