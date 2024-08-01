«Патриот», шпионы и хакер: кто вернулся в Россию в рамках «большого обмена» ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян при обмене заключенными в Анкаре

В рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада на родину вернулся Вадим Красиков, приговоренный в ФРГ к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира. Кроме него, в Россию вернулись еще несколько человек, осужденных на Западе за шпионаж и киберпреступления. «Газета.Ru» изучила их биографии.

Вадим Красиков

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Вопрос его возвращения в Россию, не упоминая фамилию Красикова, поднимал президент Владимир Путин.

Во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича на «российского патриота», который отбывает наказание в одной из стран – союзниц США.

«Сидит в одной стране, стране – союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. <...> Сделал он это по собственной инициативе или нет — это другой вопрос», — отметил Путин.

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Красиков, также известный под вымышленной фамилией Соколов, отбывал наказание в Германии. В декабре 2021 года Высший суд Берлина приговорил его к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

По версии следствия, 23 августа 2019 года Хангошвили шел в мечеть на пятничную молитву. Сзади к нему подъехал Красиков на велосипеде и несколько раз выстрелил в затылок из пистолета.

Через несколько сотен метров он сбросил в реку Шпрее велосипед, оружие и парик, но скрыться не успел. Его заметили прохожие и вызвали полицию. Россиянина задержали. При нем был обнаружен паспорт на имя Вадима Соколова.

Сотрудничать со следствием он отказался, однако в немецкой генпрокуратуре установили, что еще несколько лет назад задержанный был Красиковым. Под этой фамилией в апреле 2014 года он был объявлен в розыск российскими властями. На родине его подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова.

В июле 2015 года заявление о розыске в России неожиданно отозвали. Меньше чем через два месяца Красиков получил новые документы и фамилию, а заодно и французскую визу, по которой вскоре въехал в Европу.

В Германии были уверены, что убийство полевого командира россиянин совершил по заданию российских властей.

Супруги Дульцевы

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Как утверждали американские СМИ, супруги приехали в Словению под именами Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос в 2012 году. Муж работал в сфере IT, жена развивала онлайн-галерею живописи. Со своими двумя детьми они говорили по-испански.

В конце 2022 года их арестовали. На компьютерах супругов якобы нашли защищенные программы для связи с Москвой, а в холодильнике — потайное отделение, в котором предполагаемые шпионы хранили сотни тысяч евро новыми банкнотами.

31 июля этого года их приговорили к лишению свободы на год и семь месяцев (фактически срок их предварительного заключения) и высылке из страны.

Павел Рубцов

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40-летний испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) был задержан на польско-украинской границе в ночь на 28 февраля 2022 года.

Его заподозрили в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что, находясь в Польше, он собирал данные, которые при передаче российским спецслужбам могли негативно сказаться на безопасности республики.

Роман Селезнев

close 100% Роман Селезнев Из личного архива

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман был задержан на Мальдивских островах спецслужбой США в июле 2014 года. Его обвинили в руководстве хакерской группировкой и хищении $1,2 млрд с банковских счетов граждан и организаций США.

В апреле 2017 года федеральный суд в Сиэтле признал его виновным по 38 преступным эпизодам из 40 и приговорил к 27 годам лишения свободы.

В материалах дела говорилось, что ФСБ были в курсе его деятельности, тем не менее в ходе расследования российские спецслужбы помогали в поимке хакера.

В апреле 2024 года посол России в США заявил, что Селезнев содержится в «очень тяжелых» условиях, и что у него проблемы со здоровьем.

Вадим Конощенок

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Россиянина задержали 6 декабря 2022 года в Эстонии. Летом 2023 года его экстрадировали в США. Там Конощенка называли сотрудником российских спецслужб и обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и американских боеприпасов для российского оборонного сектора.

По словам прокурора Восточного округа США Бреона Писа, россиянин был одним из важнейших участников схемы поставки электроники и боеприпасов для разработки оружия в России.

Отмечалось, что в переписке он называл себя полковником ФСБ. Кроме того, у него были фото в форме сотрудника спецслужбы.

В посольстве России в Таллине эту информацию назвали «не более чем фантазией», а само задержание Конощенка — «очередным захватом в заложники российского гражданина».

В ноябре 2024 года в США должен был начаться отбор присяжных для рассмотрения его дела. Свою вину россиянин не признал.

Владислав Клюшин

close 100% Владислав Клюшин Reuters

Клюшин — основатель и владелец московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга. Их самый известный проект — система мониторинга СМИ «Катюша», которую используют в администрации президента, правительстве и других федеральных ведомствах.

В марте 2021 года его арестовали в Швейцарии, куда он приехал в отпуск с семьей. Клюшина экстрадировали в США, где его и еще четырех россиян обвинили в инсайдерской торговле с использованием кибератак.

По данным американского следствия, Клюшин устраивал хакерские атаки на американские компании и проводил финансовые операции, используя похищенную информацию. Нелегальные доходы оценили в $82,5 млн.

В сентябре 2023 суд в Бостоне его приговорил к девяти годам тюрьмы.

Михаил Микушин

close 100% Предполагаемый Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в шпионаже Полицейская служба безопасности Норвегии (PST)

В октябре 2022 в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали бразильца Жозе Ассиса Джамарриа. На суде мужчина признался, что на самом деле он россиянин и его зовут Михаил Микушин.

Под бразильским именем он устроился работать в университет Тромсё в Норвегию в качестве исследователя. По версии норвежских спецслужб, на самом деле он занимался разведывательной деятельностью.