«Столкнулись со знакомым лицом». Виктора Бута снова обвиняют в торговле оружием Бут заявил, что американские СМИ используют бренд оружейного барона

Приговоренный в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и вернувшийся в Россию в рамках обмена Виктор Бут встретился в Москве с представителями йеменских хуситов и договорился о поставках автоматов на сумму $10 млн, пишет WSJ. Сам Бут назвал статью «вбросом ко дню рождения Владимира Путина». В Кремле заявили, что «видели материал», но относят его «к категории фейков».

Россиянин Виктор Бут, отбывавший наказание в США, а затем обменянный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, возобновил торговлю оружием, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Бут, которого на Западе прозвали «торговцем смертью», участвовал в переговорах по продаже стрелкового оружия поддерживаемой Ираном йеменской вооруженной группировке хуситов. Когда в августе эмиссары хуситов отправились в Москву, чтобы договориться о покупке автоматов на сумму 10 миллионов долларов, они столкнулись со знакомым лицом: усатым Бутом», — говорится в материале.

Сделка, о которой якобы договорились в августе 2024 года в Москве, подразумевает доставку в Йемен оружия в несколько этапов, пишет WSJ. Первые партии будут включать АК-74 и модернизированную версию АК-47.

«Оружие значительно уступает российским противокорабельным или противовоздушным ракетам, которые могли бы представлять значительную угрозу вооруженным силам США по защите международного судоходства от атак хуситов», — отмечает газета. Подчеркивается, что пока все закончилось только на стадии переговоров: сами сделки еще не состоялись . Однако издание пишет, что первые партии оружия могут оказаться в йеменском порту Ходейда уже в октябре.

Адвокат Стив Зисс, представлявший интересы Бута в США, не стал отвечать на вопрос, действительно ли были эти переговоры. Представитель хуситов отказался от комментариев WSJ.

«Подарок Путину»

Сам Бут в комментарии РБК назвал материал WSJ вбросом и категорически отверг все обвинения.

«Касательно статьи в WSJ хочу сказать следующее. Прежде всего, данное издание уже давно превратилось из сугубо экономического (которое традиционно освещало, в первую очередь, ситуацию в сфере экономики и финансового сектора) в ангажированное политическое медиа», — сказал он.

По мнению Бута, в WSJ вспомнили о нем «в отсутствии значимых медийных персон» и в условиях «просевших рейтингов самого издания». Американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», считает он.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием», и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина», — добавил Бут.

В Кремле также поставили под сомнение опубликованную газетой информацию.

«Материал этот видели. Но мы скорее склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков. Фейков или нападок на наших народных избранников», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тюремный срок в США

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008-го и два с половиной года провел в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу.

В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и другими. В 2017 году ему продлевали срок на 40 дней из-за выращивания чайного гриба в камере. Именно история Бута вдохновила создателей голливудского фильма «Оружейный барон», в котором Николас Кейдж сыграл торговца оружием Юрия Орлова.

В декабре 2022 года Бута обменяли на гражданку США Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

В настоящее время Бут является депутатом заксобрания Ульяновской области. Заняв эту должность, Бут заявил, что теперь его главная задача — поддерживать и улучшать «самочувствие» промышленных предприятий в регионе, а в случае успеха — «распространить опыт на всю страну».