Шестилетний сын Овечкина оформил покер на гала-матче его отца

Завершился гала-матч в рамках турнира Ovi Cup, который устроил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В матче команда Овечкина со счетом 11:7 обыграла команду Павла Дацюка.

Сергей Овечкин, шестилетний сын Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца. Команды отыграли два периода. Матвей Мичков сделал дубль, по одной шайбе забросили сам Овечкин, Алексей Морозов, Кирилл Капризов и Евгений Плющенко.

В команде Дацюка Евгений Малкин сделал хет‑трик, Дмитрий Воронков и Валерий Каменский забили по два раза.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

