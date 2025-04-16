«Тащил в свой номер»: фигуристка академии Плющенко обвинила экс-тренера в домогательствах

Фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, которые имели место, когда ей было 11 лет. По словам спортсменки, мужчина неоднократно настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. Мать Жилиной, тренер Людмила Алферова, сообщила, что Розанов пытался затащить ее дочь в свой номер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Розанова тянет на малышей»

Серебряный призер первенства России среди юниоров, подающая большие надежды звезда академии Евгения Плющенко — Вероника Жилина — рассказала, что пять лет назад ее домогался тренер Сергей Розанов.

По словам фигуристки, инцидент впервые произошел на сборах в Кисловодске.

«Розанов приходил ко мне в номер и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась», — рассказала 16‑летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Она уточнила, что в номере жила одна. То же самое, по ее словам, было в зале после разминки: там он уже настаивал на массаже, когда все спортсмены и тренеры ушли.

«Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — также сообщила фигуристка.

Мать Жилиной, тренер Людмила Алферова, которая работает в академии Плющенко, подтвердила слова дочери и назвала Розанова «злом», которое «тянет на малышей».

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова, как он к Нике в 11 лет приставал, вы были бы в шоке. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер <...> Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать!» — написала Алферова в чате Telegram-канала «Бархатный конек».

С 2017 по 2020 год Розанов работал в группе Этери Тутберидзе. Он тренировал преимущественно юниоров и новисов — самых юных по возрасту фигуристов. В том числе и Веронику Жилину.

Затем специалист перешел в академию Евгения Плющенко — в тот же период, когда туда ушла Жилина, покинувшая группу Тутберидзе. Там Розанов проработал с мая 2020 по июль 2021 года. По словам Алферовой, Плющенко уволил тренера, когда узнал о его домогательствах по отношению к Веронике.

После этого Розанов не смог найти работу в России.

На данный момент он работает за границей и, в частности, тренирует 14-летнюю эстонскую фигуристку Элину Гойдину.

В соцсетях Розанов также сообщил, что встречается со своей бывшей ученицей Полиной Шубодеровой, которую тренировал еще в группе Тутберидзе. Она младше Розанова на 13 лет, но на момент вступления в отношения уже была совершеннолетней: ей исполнилось 20.

close _sergei_rozanov_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный инсайдер в мире фигурного катания, журналист Влад Жуков написал в своем Telegram-канале, что неоднократно слышал о домогательствах Розанова по отношению к ученикам. По словам Жукова, тренер уже заслужил «койку в тюрьме».

«Педофилия в фигурном катании — негласно легализованная норма. Об этом знают все, но никто и ничего с этим делать не собирается. Я надеюсь, что все, кто столкнулся с подобным поведением от этого «человека», расскажут об этом. В среде давно ходят разговоры, что этот случай — далеко не единичный. Невероятно сильной девочке Веронике — сил и терпения. Негодяю — койка в тюрьме», — написал Жуков.

Розанову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Розанову грозит до 20 лет заключения за домогательства в отношении 11-летней фигуристки. По мнению Калинова, достаточно будет показаний Жилиной и ее матери, чтобы тренера признали виновным.

«Здесь вырисовывается часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса — «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание — от 12 до 20 лет. Для обвинения достаточно показаний ребенка и тех лиц, которым он рассказывал о ситуации. Розанову будет очень сложно доказать невиновность. Ему надо будет проходить полиграф, исследование на профайлинге, собирать объяснения лиц. Если заведут дело, то избирается мера пресечения под стражу, а потом обвинительный приговор», — рассказал Калинов.

«Надо предупреждать ребенка, чтобы он не боялся о таком говорить»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «Газетой.Ru» возмутилась тем, что родители Жилиной не сообщили об инциденте раньше.

«Ее мама говорила, что тренер домогался в 11 лет — что же, с 11 лет они молчали? Сейчас ей 16. Когда ребенок маленький, естественно, родители несут ответственность. Мама отпускала дочь на сборы с 11 лет? Могу сказать одно: в наше время в таком возрасте мы на сборы не ездили без родителей. На соревнованиях очень часто родители кого-то сопровождали. Надо быть повнимательнее к своим детям. Хотя, конечно, все может быть. Никто ни от чего не застрахован», — сказала Роднина.

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что родители юных спортсменов должны донести до своих детей, что о подобных инцидентах надо сообщать как можно раньше.

«Понятно, что если тренер на что-то намекает, трогает за какие-то места, то возникают вопросы. Надо предупреждать ребенка, чтобы он не боялся о таком говорить. Родителям надо беседовать со своими девчонками, если у них есть тренеры-мужчины: «Не стесняйся, говори обо всем, не бойся, мы не будем ругать». И если такие инциденты происходят, кто-то еще жалуется, есть доказательства, то такому человеку неприемлемо работать. Это такие травмы у девчонок на всю жизнь», — сказала Журова.