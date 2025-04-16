«Тащил в свой номер»: фигуристка академии Плющенко обвинила экс-тренера в домогательствах

«Розанова тянет на малышей»
Серебряный призер первенства России среди юниоров, подающая большие надежды звезда академии Евгения Плющенко — Вероника Жилина — рассказала, что пять лет назад ее домогался тренер Сергей Розанов.
По словам фигуристки, инцидент впервые произошел на сборах в Кисловодске.
«Розанов приходил ко мне в номер и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась», — рассказала 16‑летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ».
Она уточнила, что в номере жила одна. То же самое, по ее словам, было в зале после разминки: там он уже настаивал на массаже, когда все спортсмены и тренеры ушли.
«Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — также сообщила фигуристка.
Мать Жилиной, тренер Людмила Алферова, которая работает в академии Плющенко, подтвердила слова дочери и назвала Розанова «злом», которое «тянет на малышей».
«Если бы я сейчас вам написала про Розанова, как он к Нике в 11 лет приставал, вы были бы в шоке. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер <...> Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать!» — написала Алферова в чате Telegram-канала «Бархатный конек».
С 2017 по 2020 год Розанов работал в группе Этери Тутберидзе. Он тренировал преимущественно юниоров и новисов — самых юных по возрасту фигуристов. В том числе и Веронику Жилину.
Затем специалист перешел в академию Евгения Плющенко — в тот же период, когда туда ушла Жилина, покинувшая группу Тутберидзе. Там Розанов проработал с мая 2020 по июль 2021 года. По словам Алферовой, Плющенко уволил тренера, когда узнал о его домогательствах по отношению к Веронике.
После этого Розанов не смог найти работу в России.
На данный момент он работает за границей и, в частности, тренирует 14-летнюю эстонскую фигуристку Элину Гойдину.
В соцсетях Розанов также сообщил, что встречается со своей бывшей ученицей Полиной Шубодеровой, которую тренировал еще в группе Тутберидзе. Она младше Розанова на 13 лет, но на момент вступления в отношения уже была совершеннолетней: ей исполнилось 20.
Известный инсайдер в мире фигурного катания, журналист Влад Жуков написал в своем Telegram-канале, что неоднократно слышал о домогательствах Розанова по отношению к ученикам. По словам Жукова, тренер уже заслужил «койку в тюрьме».
«Педофилия в фигурном катании — негласно легализованная норма. Об этом знают все, но никто и ничего с этим делать не собирается. Я надеюсь, что все, кто столкнулся с подобным поведением от этого «человека», расскажут об этом. В среде давно ходят разговоры, что этот случай — далеко не единичный. Невероятно сильной девочке Веронике — сил и терпения. Негодяю — койка в тюрьме», — написал Жуков.
Розанову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Розанову грозит до 20 лет заключения за домогательства в отношении 11-летней фигуристки. По мнению Калинова, достаточно будет показаний Жилиной и ее матери, чтобы тренера признали виновным.
«Здесь вырисовывается часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса — «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание — от 12 до 20 лет. Для обвинения достаточно показаний ребенка и тех лиц, которым он рассказывал о ситуации. Розанову будет очень сложно доказать невиновность. Ему надо будет проходить полиграф, исследование на профайлинге, собирать объяснения лиц. Если заведут дело, то избирается мера пресечения под стражу, а потом обвинительный приговор», — рассказал Калинов.
«Надо предупреждать ребенка, чтобы он не боялся о таком говорить»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «Газетой.Ru» возмутилась тем, что родители Жилиной не сообщили об инциденте раньше.
«Ее мама говорила, что тренер домогался в 11 лет — что же, с 11 лет они молчали? Сейчас ей 16. Когда ребенок маленький, естественно, родители несут ответственность. Мама отпускала дочь на сборы с 11 лет? Могу сказать одно: в наше время в таком возрасте мы на сборы не ездили без родителей. На соревнованиях очень часто родители кого-то сопровождали. Надо быть повнимательнее к своим детям. Хотя, конечно, все может быть. Никто ни от чего не застрахован», — сказала Роднина.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что родители юных спортсменов должны донести до своих детей, что о подобных инцидентах надо сообщать как можно раньше.
«Понятно, что если тренер на что-то намекает, трогает за какие-то места, то возникают вопросы. Надо предупреждать ребенка, чтобы он не боялся о таком говорить. Родителям надо беседовать со своими девчонками, если у них есть тренеры-мужчины: «Не стесняйся, говори обо всем, не бойся, мы не будем ругать». И если такие инциденты происходят, кто-то еще жалуется, есть доказательства, то такому человеку неприемлемо работать. Это такие травмы у девчонок на всю жизнь», — сказала Журова.