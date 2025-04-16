Роднина заявила об ответственности родителей фигуристки, обвинившей тренера в домогательстве

Родители фигуристки Вероники Жилиной, обвинившей своего бывшего тренера и хореографа Сергея Розанова в домогательствах, должны нести ответственность за благополучие своего ребенка. Об этом «Газете.Ru» заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«В первую очередь, есть родители. Если она несовершеннолетняя, в любом случае, по закону, они несут ответственность за благополучие ребенка. Почему об этом не говорили — боялись? Ее мама говорила, что тренер домогался в 11 лет — что же, с 11 лет они молчали? Сейчас ей 16.

Не доверять ей нельзя, но и оговорить человека очень легко. Думаю, что с этим должны разбираться. Но когда ребенок маленький, естественно, родители несут ответственность. Мама отпускала дочь на сборы с 11 лет? Понятное дело, не везде и не всегда родители могут быть с ребенком. Но если у ребенка нет общения с родителями...

Могу сказать одно: в наше время в таком возрасте мы на сборы не ездили без родителей. На соревнованиях очень часто родители кого-то сопровождали. Надо быть повнимательнее к своим детям. Хотя, конечно, все может быть, никто ни от чего не застрахован», — констатировала Роднина.

Ранее Сергей Розанов работал тренером в группе Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко. После сезона-2020/21 тренер был уволен из академии Плющенко и с тех пор не мог найти работу в России. На данный момент Розанов тренирует за границей.

16-летняя Вероника Жилина является серебряным призером чемпионата России среди юниоров в сезоне-2022/23. Пропустила два сезона из-за травмы спины. В марте 2025 года сообщалось, что она намерена сменить спортивное гражданство и выступать за Азербайджан.

Ранее стало известно, сколько может грозить Розанову за домогательства.