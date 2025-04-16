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Тренеру Розанову грозит до 20 лет тюрьмы за домогательства в отношении фигуристки Жилиной

Адвокат Калинов: Розанову грозит 20 лет тюрьмы за домогательства по отношению к Жилиной
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@gosu.coach/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что грозит тренеру Сергею Розанову в случае, если он будет признан виновным в сексуальных домогательствах в отношении фигуристки Вероники Жилиной.

Ранее Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Вероника звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер».

«Такие дела часто попадаются в моей практике. Если речь идет о сексуальных домогательствах (а я думаю, речь идет о них: «массаж» это подразумевает), то здесь вырисовывается часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание — от 12 до 20 лет», — рассказал Калинов.

Ранее Розанов работал тренером в группе Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко. После сезона-2020/21 тренер был уволен из академии Плющенко и с тех пор не мог найти работу в России.

На данный момент Розанов тренирует за границей.

Ранее Тутберидзе раскрыла, кто противится возвращению российских фигуристов.

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