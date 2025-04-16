В Госдуме призвали юных спортсменок не бояться сообщать о домогательствах тренеров

Ситуации, подобные той, в которой оказалась фигуристка Вероника Жилина, обвинившая своего бывшего тренера в домогательствах, необходимо разбирать по факту, а не спустя несколько лет. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Изначально понятно, что у девочек могут быть тренеры-мужчины. Надо с девочками разговаривать, чтобы они не боялись рассказывать о подобных инцидентах сразу по факту. Когда это всплывает через пять, шесть, десять лет, непонятно, что было на самом деле, что спортсменка додумала, а что — нет.

Вспоминая советские времена, наш тренер нам был и папа, и мама, и массажист, и врач. Помню, когда мне было 10–12 лет тренер делал массаж. Понимаете, да? Это именно массаж, который подразумевает более интенсивную работу с отдельными частями тела. А как бы это восприняли сейчас? Мы это воспринимали исключительно как массаж, но не факт, что кто-то не понял бы превратно и не написал бы заявление в правоохранительные органы.

Это очень тонкое дело, чрезвычайно сложно разбираться. В разных видах спорта бывают моменты, когда есть телесное соприкосновение тренера с ученицей — особенно в гимнастике или в фигурном катании. Это у нас в конькобежном спорте контакта минимум: нам дали задание – мы побежали. Хотя и то иногда, бывает, ногу или руку подправляют. И, конечно, детский тренер так или иначе касается ребенка. И где проходит грань между исправлением ошибок и домогательством?» — задалась вопросом Журова.

Вероника Жилина рассказала, что ее бывший тренер и хореограф Сергей Розанов приходил к ней в номер и уговаривал сделать массаж, также он заходил к ней с пивом. Мать 16-летней спортсменки сообщила, что инциденты имели место, когда Жилиной было 11 лет.

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