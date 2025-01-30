В США рухнул самолет с фигуристами. На борту были россияне

Песков заявил, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета были граждане РФ

В США после столкновения с вертолетом разбился самолет, на борту которого находились фигуристы — российские чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Водолазы вытаскивают тела из воды в условиях плохой видимости и сильного ветра.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито (штат Канзас) столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 четверга по московскому времени).

Самолет раскололся надвое и лежит вверх дном в реке Потомак на глубине двух метров рядом с вертолетом.

Спасатели прибыли на место крушения спустя 10 минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы больше 300 человек.

По информации NBC News, из реки Потомак достали 18 тел . Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете, который совершал тренировочный полет, было трое военнослужащих.

Фигуристы на борту

Среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки, сообщает Kansascity.com. Чемпионат США по фигурному катанию проходил в Уичито с 20 по 26 января.

Фигурист сборной США по фигурному катанию Люк Ван назвал случившееся «абсолютно душераздирающим». Спортсмены, находившиеся на борту, входили в Национальную команду развития — программу подготовки лучших юных фигуристов страны. Некоторые фигуристы остались в городе до 28 января для участия в лагере развития.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что на борту также находились фигуристы, ранее представлявшие Россию. Утверждалось, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета, — дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. Однако эта информация не подтвердилась.

Изначально список выглядел так: Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев, Джеффри Чен, Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра.

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Известный в прошлом фигурист Николай Морозов сообщил РИА Новости, что с его дочерью Аннабель все в порядке. Кроме того, Алиса Ефимова, выступающая за США в парном катании с Мишей Митрофановым, рассказала, что ее не было на борту, передает «Матч ТВ».

«Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», — сказала Ефимова.

Также фигурист Антон Спиридонов рассказал, что в самолете не было Максима Наумова.

«Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — сказал Спиридонов РИА Новости.

Родители Максима Наумова — тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они действительно оказались на борту самолета, подтвердил Дмитрий Песков.

Кроме того, на борту оказалась бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию Инна Волянская.

Шишкова и Наумов: выиграли чемпионат мира, поженились, тренировали в США

Евгения Шишкова родилась в 1972 году, в 1980-м пришла в фигурное катание. Она начинала как одиночница, а три года спустя встала в пару. И ее вторым — и последним — партнером стал Вадим Наумов. Он старше Шишковой на три года.

Пара Шишкова — Наумов тренировалась у Людмилы Великовой, а хореографами спортсменов были Наталья Печерская и Александр Степин. В 1994 году дуэт выиграл золото чемпионата мира. Также за карьеру они стали серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств. Кроме того, Шишкова и Наумов — серебряные и четырехкратные призеры чемпионатов Европы.

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На Олимпийских играх 1992 и 1994 годов их тандем не добрался до медалей, заняв пятое и четвертое места соответственно. В 1998 году Шишкову и Наумова не включили в олимпийскую сборную России, и они завершили профессиональную карьеру.

К тому моменту они уже были супругами — поженились 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге. В 2001 году у них родился сын Максим. Шишкова и Наумов уехали из России, жили и тренировали в американском Симсбери, штат Коннектикут. Среди их подопечных были чемпионы США 2005 года Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш.

Тренер спортсменов Людмила Великова до последнего надеется на лучшее.

«Я не знаю, точно ли они там были. Но мне позвонили несколько человек, сказали, что вроде как точно. Не знаю, что говорить. Это кошмар. Молодые, талантливые, замечательные ребята, настоящие друзья», — сказала Великова NEWS.ru.

Волянская после завершения карьеры стала актрисой

Советская фигуристка Инна Волянская впервые приняла участие в чемпионате СССР в 1979 году — ей тогда было 13 лет. И на первом же своем турнире она завоевала бронзовые медали в парном катании — ее партнером был Валерий Спиридонов. Он провел с ней в паре всю профессиональную карьеру и стал опорой не только на льду, но и в жизни — за него Инна вышла замуж.

Успех на национальном уровне пара развила и на международной арене. В 1980 году они стали серебряными призерами международного турнира в Сент-Ивеле. А в сезоне-1982/83 спортсмены выиграли золото Nebelhorn Trophy, золото St. Gervais International и золото зимней Спартакиады народов СССР. В общей сложности Волянская и Спиридонов стали победителями шести международных турниров.

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Однако самый успешный сезон в карьере Инны стал и последним. Она приняла решение покинуть профессиональный спорт и стала актрисой. В частности, снялась в фильмах-спектаклях «Все звезды» и «Танго-танго…». Кроме того, спортсменка принимала участие в ледовых шоу: в течение трех лет выступала в «Театре на льду» у Татьяны Тарасовой.

Волянская решила вернуться в фигурное катание уже в XXI веке — стала тренером. И для этого она переехала в США, где стала сотрудничать с командой Ashburn Ice House.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не скрывает, что трагедия стала для нее большим ударом.

«Это моя ученица и любовь. Я крестила ее ребенка. Кошмар <...> Всем родным, близким, а также Федерации фигурного катания США выражаю соболезнования. Не знаю, как тут сказать по-другому», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Также Тарасова сообщила ТАСС, что обзванивает знакомых в США, чтобы выяснить судьбу тех, о ком сообщали СМИ.

«Я не стою на ногах, позвонила [Сергею] Пономаренко — он и его сын Энтони дома. Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома <...> Шишкова и Наумов <...> Алиса Ефимова дома», — добавила Тарасова.