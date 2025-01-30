Международный союз конькобежцев опубликовал заявление по поводу авиакатастрофы в США

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по поводу рухнувшего самолета в Вашингтоне, на борту которого были фигуристы сборной США по фигурному катанию.

В ISU отметили, что мысли организации с теми, кого затронула эта трагедия. В ISU заявили, что фигурное катание — это больше, чем спорт, это дружная семья, и мы стоим вместе.

«Мы поддерживаем тесный контакт с US Figure Skating», — говорится в заявлении.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее бывшая российская фигуристка заявила, что не летела в самолете, который упал в Вашингтоне.