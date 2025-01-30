Возможные выжившие в авиакатастрофе в США столкнулись с опасным переохлаждением

Sky News: возможные выжившие в крушении самолета в США переохладились в реке

Начальник пожарной охраны Вашингтона Джон Доннелли сообщил, что на месте крушения самолета и вертолета в реке Потомак наблюдается сильный ветер, а в воде плавают куски льда, что затрудняет для водолазов поиск тел. Слова Доннелли приводит Sky News.

Даже если кто-то из пассажиров смог выжить при столкновении в воздухе, они сразу столкнулись с сильным переохлаждением после нескольких минут в воде, что представляет большую опасность для жизни.

«И поскольку здесь не так много света, вы осматриваете каждый квадратный дюйм пространства. Это очень сложные условия для погружений водолазов», — рассказал Доннелли.

Самолет раскололся надвое и лежит вверх дном в реке Потомак на глубине двух метров рядом с вертолетом.

Спасатели прибыли на место крушения спустя 10 минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

На борту самолета Bombardier CRJ700, летевшего из Канзаса, находились российские чемпионы мира по фигурному катанию 1995 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Столкновение с вертолетом Sikorsky H-60 произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

По информации NBC News, из реки Потомак достали уже 18 тел.

Ранее была раскрыта вероятная причина столкновения самолета и вертолета в США.