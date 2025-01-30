В Кремле подтвердили присутствие граждан России в упавшем в Вашингтоне самолете

Песков подтвердил, что граждане России летели в разбившемся в США самолете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российские граждане находились на борту самолета, разбившегося в Вашингтоне.

Он заявил журналистам во время брифинга, что данные о присутствии россиян на борту лайнера подтверждаются. По его словам, в самолете, помимо фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, были и «другие сограждане».

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее международный союз конькобежцев опубликовал заявление по поводу авиакатастрофы в США.