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В Кремле выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США

Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в США
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Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, которая произошла в ночь с 29 на 30 января в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных», — сказал Песков.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что фигуристы и тренеры сборной США были в самолете, который потерпел крушение.

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