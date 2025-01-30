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В Вашингтоне самолет столкнулся в военным вертолетом: кадры с места крушения

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека

В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс из города Уичито, штат Канзас, при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk. В результате этого лайнер раскололся на две части и упал в реку Потомак.

На борту Bombardier CRJ700 находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа. В вертолете — трое человек, он выполнял тренировочный полет. СМИ со ссылкой на ФБР пишут, что криминальные и террористические структуры к авиакатастрофе не причастны.

Точное число жертв крушения на данный момент неизвестно. По данным BNO News, из реки Потомак уже достали тела 19 человек. При этом CBS News со ссылкой на полицию сообщил о 18 обнаруженных телах. Никого из выживших найти пока не удалось.

В поисковой операции участвуют более 300 спасателей. Также в ней задействованы полицейские, пожарные, медики, служащие береговой охраны США и сотрудники ФБР. Поиски осложняются погодными условиями — температура воды в реке не превышает нуля градусов, в ней плавают льдины, она темная и мутная.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающим происшествием» и заявил, что ее можно было бы избежать, если бы военный вертолет изменил курс.

О том, как проходит спасательная операция, — в галерее «Газеты.Ru».

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