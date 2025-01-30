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Американская фигуристка российского происхождения не находилась в упавшем самолете

Отец фигуристки Морозов опроверг новость о нахождении дочери в упавшем самолете
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Александр Вильф/РИА Новости

Отец фигуристки Аннабель Морозов Николай Морозов опроверг новость о том, что его дочь была в самолете, который упал в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Все хорошо», — сказал Николай Морозов.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что американского фигуриста российского происхождения не было в самолете, который упал в Вашингтоне.

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