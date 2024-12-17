Российский пловец Лифинцев удивился из-за поздравления американки

18-летний российский пловец Мирон Лифинцев признался, что был удивлен тем, что его поздравила двукратная олимпийская чемпионка из США Реган Смит после чемпионата мира на короткой воде. Его слова приводит ТАСС.

«В последний день меня поздравила Реган Смит, этому я был приятно удивлен, я ее фанат», — сказал Лифинцев.

Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира — на его счету две золотые медали в личных заплывах и три в эстафетах.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее выступавших на ЧМ пловцов назвали героями.