Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пловец Лифинцев удивился из-за поздравления американки

Российский пловец Лифинцев заявил, что был удивлен поздравлению американки Смит

close
Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

18-летний российский пловец Мирон Лифинцев признался, что был удивлен тем, что его поздравила двукратная олимпийская чемпионка из США Реган Смит после чемпионата мира на короткой воде. Его слова приводит ТАСС.

«В последний день меня поздравила Реган Смит, этому я был приятно удивлен, я ее фанат», — сказал Лифинцев.

Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира — на его счету две золотые медали в личных заплывах и три в эстафетах.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее выступавших на ЧМ пловцов назвали героями.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами