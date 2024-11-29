«Происходящее с теннисом — позор»: Кафельников возмущен допингом Швентек

Польская суперзвезда тенниса Ига Швентек попалась на допинге, однако пропустила из-за временного отстранения всего месяц и была оправдана. Это второй за год случай в теннисе, когда первая ракетка мира проваливает допинг-тест и не получает дисквалификации. Первым был итальянец Янник Синнер. Легенда российского тенниса Евгений Кафельников назвал происходящее позором, а знаменитая теннисистка Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» выразила недоумение мягкостью санкций.

Допинг первой ракетки мира

Ига Швентек, первая на тот момент ракетка мира, сдала положительную допинг-пробу 12 августа перед стартом престижного турнира в Цинциннати.

На этих соревнованиях польская спортсменка дошла до полуфинала, а после добралась до четвертого круга на турнире «Большого шлема» US Open. 12 сентября ей было предъявлено обвинение в употреблении допинга, так как в ее анализах обнаружили триметазидин.

На теннисистку сразу же было наложено временное отстранение, хотя никакой информации об этом в публичном поле не было, а вся история с положительным тестом всплыла только 28 ноября, когда по делу вынесли окончательный вердикт.

После автоматического временного отстранения события развивались следующим образом: 14 сентября полька потребовала вскрыть пробу Б, в которой также было обнаружено запрещенное вещество; 22 сентября Швентек подала прошение об отмене временного отстранения, заявив, что не принимала препарат специально, но не понимает, как он попал в организм; 25 сентября теннисное антидопинговое агентство (ITIA) отказалось отменить решение об отстранении.

Однако уже на следующий день Швентек передала в ITIA несколько заключений экспертов, которые обнаружили триметазидин в принимаемых спортсменкой таблетках мелатонина, одном из 14 задекларированных ей в WTA (Женской теннисной ассоциации) препаратах и добавках.

Далее от нее потребовали прислать остатки пачки мелатонина, а также запечатанную пачку с лекарством из той же партии. В результате анализа оказалось, что в обеих содержится триметазидин, причем в тех же пропорциях, в каких он был в анализе. Это заключение поступило в ITIA 4 октября, и в тот же день временное отстранение было снято.

За его время Швентек пропустила турниры в Сеуле и Пекине, а также не успела заявиться в Ухань. Причем дирекция последнего турнира выпустила релиз, в котором сказано, что Ига решила не принимать участия в соревнованиях в связи со сменой команды.

В итоге было вынесено окончательное решение ITIA о месячной дисквалификации спортсменки, которое сама польская теннисистка назвала «символическим», поскольку период временного отстранения зачтен, и теперь ей осталось отбыть всего восемь дней. 4 декабря Швентек может вернуться, причем никакие ее результаты и рейтинговые очки не аннулированы, решено лишь забрать призовые турнира в Цинциннати.

Тот же препарат, что у Валиевой

Триметазидин, за который Швентек была наказана месячной дисквалификацией, — тот же препарат, за который российская фигуристка Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию. Однако кейсы отличаются как в плане итоговых решений, так и в ходе процесса.

Если в версию российской стороны с употреблением триметазидина дедушкой фигуристки, который даже не участвовал в процессе в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, не поверили, то доказательства теннисистки были признаны убедительными.

Швентек представила подтверждение, что мелатонин ей прописала ее психолог Дарья Абрамовиц, причем теннисистка употребляет его, чтобы лучше уснуть, с 2019 года. В Польше препарат считается лекарственным и отпускается без рецепта.

В перечне доказательств были все выписки из банка и чеки из аптеки «с хорошей репутацией». Причем на одном из чеков номер партии совпал с той, в которой был обнаружен триметазидин. Загрязнение было обосновано тем, что мелатонин и триметазидин выпускает один и тот же производитель.

В показаниях говорится, что Швентек приняла 2-3 таблетки мелатонина 12 августа около трех часов ночи, а уже утром была разбужена для сдачи того самого теста. Эксперты подтвердили случайность попадания запрещенного вещества в организм, а его концентрация в анализах точно указывает на сроки, когда все случилось.

В итоге трибунал посчитал, что теннисистка не виновата в попадании допинга в ее организм и приняла все меры, чтобы этого не случилось. В то же время была учтена репутация спортсменки, ранее не замешанной ни в каких допинговых скандалах.

Неоднозначная реакция

Тем не менее теннисный и спортивный мир по-разному принял эту новость, особенно на фоне случившейся ранее истории с первой ракеткой мира у мужчин итальянцем Янником Синнером, чей допинговый кейс с клостеболом также вскрылся несвоевременно. Синнер вообще не получил дисквалификации, а два временных отстранения действовали в его отношении всего несколько дней.

«Нашему спорту конец. Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали. Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали», — написал в своих соцсетях всегда острый на язык австралийский теннисист Ник Кириос.

«Эм, один месяц дисквалификации... Поэтому несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации. Я рад, что ситуация меняется, потому что допинговые правила несправедливы. Но таких парней, как Имер, все еще дисквалифицируют, хотя он даже не сдал ни одного положительного теста (пропустил три тестирования без уважительных причин. — «Газета.Ru»)», — это уже слова канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Бурно отреагировала на случившееся и сама Симона Халеп. Румынская экс-первая ракетка мира из-за допингового дела, по которому была в итоге оправдана, пропустила почти два года карьеры.

«Я сижу и пытаюсь понять, но я правда не могу. Я спрашиваю себя, почему такое разное отношение и такие разные решения? Я не могу понять и не думаю, что тут может быть какой-то логичный ответ. Это только злой умысел со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы уничтожить меня, несмотря на очевидные вещи, — написала Халеп.

— Она очень сильно хотела уничтожить последние годы моей карьеры, она хотела того, чего я никогда не могла себе представить. Всегда верила в хорошее, я верила в справедливость этого спорта, я верила в добро. Мне было больно, больно сейчас и, возможно, всегда будет больно от несправедливости по отношению ко мне. Как может быть так, что в одинаковых ситуациях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA по-разному отнеслась к игрокам — в ущерб мне? Как я могла смириться с тем, что WTA и совет игроков не захотели вернуть мне заслуженный рейтинг?!»

Возмутился и бывший первый номер мирового рейтинга россиянин Евгений Кафельников.

«Иногда задаюсь вопросом: почему, черт возьми, я не принимал стероиды всю карьеру, чтобы играть не 170, а, например, 300 матчей в год? То, что сейчас происходит с теннисом, — позор», — написал он в социальных сетях.

А вот американец Тэйлор Фритц, закончивший год на четвертой строчке рейтинга, призвал к объективности и взвешенности при высказывании мнений:

«Что сводит меня с ума в таких ситуациях, так это не сами дела, а реакция. Мы не знаем всех подробностей, поэтому я против домыслов. Нормально иметь собственное мнение, но я не понимаю безумной предвзятости теннисной общественности. Люди поддержат любую историю, продвигающую повестку, которую им хочется продвинуть, — считает Фритц.

— Если соперник любимого игрока сдает положительный тест, люди постоянно называют его мошенником, допингистом, позором. А если, наоборот, любимчик, то: «Он невиновен, ноль вопросов». Неужели вы не в состоянии преодолеть предвзятость и составить обоснованное объективное мнение?»

«Это не скажется на карьере Швентек»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады и создатель собственной теннисной школы Надежда Петрова.

«Мне очень тяжело отвечать на этот вопрос. Если есть правила, почему им не следуют? Делают какие-то уступки, исключения… Ситуация — такая же, как была в этом сезоне в мужском теннисе. Если вторая ракетка мира действительно сдала положительный тест, полагаю, поступят похожим образом, как сделали в АТР с Янником Синнером — чтобы меньше привлекать внимание. Тем более, Швентек — игрок из первой тройки, бывшая номер один, — считает знаменитая теннисистка.

— Возможно, получит устное предупреждение. За ней сейчас будут пристально смотреть, делать повторные пробы. Но начинается межсезонье — могут постараться эту историю поскорее забыть, призвать ее отсидеться месяц-другой и вернуться уже к Australian Open.

Не думаю, что это скажется на ее карьере. Вероятно, она и ее команда будут более осторожными с добавками, которые она употребляет для восстановления физических кондиций. Вряд ли это на ней сейчас отразится».