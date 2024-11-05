«Потом все выросло»: почему боксерша Иман Хелиф может все-таки быть мужчиной Глава IBA Кремлев призвал Баха извиниться на коленях из-за дела Хелиф

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал расследование по допуску на Олимпиаду в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф, ранее провалившей гендерные тесты на чемпионате мира. По его данным, у Хелиф нет матки, но есть внутриутробные яички и микропенис, а также альфа-5-редуктаза в дефиците, что возможно только у мужчин. Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев потребовал от главы МОК Томаса Баха встать на колени и извиниться перед всем миром. В то же время депутат Светлана Журова считает расследование неубедительным.

Аномалия, микропенис и яички

Стали известны подробности гендерного теста Иман Хелиф из Алжира, выигравшей Олимпийские игры в боксерском турнире у женщин в категории до 66 кг. На сайте Le Correspondant выложено расследование французского журналиста Джаффара Айт Аудиа, который побеседовал с докторами, проводившими исследование гендерных показателей спортсменки.

Согласно отчету, Хелиф провалила тест — у нее обнаружили XY-хромосомы и внутренние яички.

В расследовании опубликованы результаты гендерного теста, проведенного в 2023 году во время чемпионата мира под эгидой IBA (Международной боксерской ассоциации).

В отчете указывается, что МРТ таза показала отсутствие матки и наличие яичек в брюшной полости, а также наличие микропениса, напоминающего увеличенный клитор. При этом все эти данные приведены в отчете со слов автора, беседовавшего с докторами французской и алжирской клиник — Жаком Янгом и Сумайей Федала соответственно. Именно они проводили тестирование.

В то же время единственное документально подтвержденное в отношении Хелиф обстоятельство в расследовании — обнаруженный у нее дефицит альфа-5-редуктазы второго типа. Это генетическая аномалия, приводящая к нарушению обмена тестостерона и дегидроандростерона.

Подобные аномалии препятствуют развитию половых органов, но возможны только у представителей мужского пола. В данный момент не выявлено никакого влияния этого вещества на женский организм.

Дефицит альфа-5-редуктазы с точки зрения биохимии характеризуется низким уровнем тестостерона и пониженным уровнем дигидротестостерона. При этом дигидротестостерон — мощный андроген, влияющий на развитие внутриутробных половых органов у мужчин.

У людей, подверженных дефициту альфа-5-редуктазы, могут образоваться мужские промежуточные или женские наружные половые органы. При этом они рождаются с мужскими половыми железами, включая яички и вольфовы каналы, но в то же время первичные половые признаки у них чаще всего женские. Таких детей как правило воспитывают как девочек, несмотря на мужскую гендерную идентичность.

В современных трактовках для Хелиф наиболее подходит определение интерсекс-персона. Проблема же заключается в том, что в Олимпийских играх нет подобной градации, а по правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для выступления в женских соревнованиях достаточно паспорта с указанием соответствующего пола.

Лобби через друга

При этом в расследовании Айт Аудиа приводятся не только результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира, но и неоднозначные обстоятельства получения Хелиф олимпийской лицензии.

Согласно Le Correspondant, член МОК из Алжира Мустафа Берраф пролоббировал участие Хелиф в Играх благодаря связям на самом высоком уровне. Причем Берраф подписал письмо о допуске к участию на ОИ на бланке МОК менее чем через неделю после подачи заявки.

Дополнительной подозрительности этим обстоятельствам придает давняя дружба между президентом МОК Томасом Бахом и алжирским чиновником.

«Берраф, с которым мы связались, защищает себя от любого одностороннего решения, которое не было бы согласовано с президентом МОК, но признает, что «поддержал кандидатуру Хелиф... из патриотизма », — говорится в материале.

Два проваленных гендерных теста

Впервые в скандальную ситуацию с гендерным тестом Иман Хелиф угодила в 2022 году, когда на чемпионате мира в Стамбуле завоевала серебро в категории до 63 кг. Перед финалом стало известно, что спортсменка провалила гендерный тест, однако тогда IBA не публиковала никаких подробностей и не стала выносить никаких санкций.

Однако на чемпионате мира в столице Индии Нью-Дели через год, где Хелиф уже выступала в категории до 66 кг (в которой затем и выиграла Олимпиаду), когда спортсменка из Алжира добралась до финала, снова стало известно о проваленном гендерном тестировании. И на этот раз IBA уже вынесла решение о дисквалификации.

Президент Ассоциации Умар Кремлев неоднократно жестко критиковал МОК и лично Томаса Баха за допуск спортсменки до Олимпиады. При этом сама IBA ранее была лишена МОК лицензии на проведение боксерского турнира Игр, а потому ее решения об отстранениях оказались недействительны.

«Все похоже на утку»

Французское издание Le Correspondant редко публикует материалы, хотя по теме Хелиф высказывалось и ранее. Кроме того, его аудитория мала, а расследователь Айт Ауда — основатель и руководитель издания . Фактически он публикуется на собственной площадке.

В то же время информацию из расследования уже широко растиражировали СМИ по всему миру.

«Не очень понимаю, как такие данные попали в прессу. Это очень напоминает какую‑то утку. Все же это должна быть медицинская тайна, наверняка. Для меня это странно, что весь мир это будет снова обсуждать, а тут вопрос — как это вообще могло попасть в публичное поле. Если это не отчет официальной комиссии, которая ответила на официальный запрос — это странно, — приводит «Матч ТВ» слова олимпийской чемпионки в конькобежном спорте и депутата Госдумы Светланы Журовой. — Но с какого перепуга бы это произошло? Сама‑то спортсменка давала им разрешение на это? Это очень напоминает журналистскую утку. Вряд ли такие справки могут без ее разрешения попасть в публичное поле. Это очень важно».

При этом Журова подчеркнула, что проблема Хелиф в том, что при рождении она, вероятно, была определена как девочка, а мужские половые признаки у нее проявились значительно позже, но в мусульманской стране, такой как Алжир, переписать пол было невозможно и даже чревато риском для жизни.

«Думаю, она с рождения действительно была определена как девочка, а потом внезапно все выросло и было поздно. Это же мусульманская страна. Они ее определили девочкой, а потом у нее выросло все к 10 годам — они это расскажут, что ли?» — заявила она.

Журова уверена, что такие люди должны иметь свою отдельную соревновательную категорию, а с человеческой точки зрения ей жалко Иман Хелиф.

Куда категоричнее отреагировал на последние новости Кремлев, который на своей странице в соцсетях потребовал Баха встать на колени из-за случившегося.

«Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь!» — написал Кремлев.

Международный олимпийский комитет на данный момент никак не прокомментировал ситуацию с алжирской олимпийской чемпионкой.