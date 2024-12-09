Взлет «Спартака», провалы «Зенита» и сенсация из Тольятти: итоги осенней части РПЛ

«Зенит» пресытился победами

В первой тройке турнирной таблицы в равной степени обращают на себя внимание как провал «Зенита», так и успешная серия «Спартака». Действующие чемпионы страны в последних турах имели возможности сохранить лидерство, тем более что основной конкурент — «Краснодар» — терял очки. Однако сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд.

Ситуация усугубилась еще и тем, что оба матча «Зенит» проиграл дома, причем уступив соперникам из нижней части турнирной таблицы. Обидели петербуржцев представители Самарской области: сначала «Крылья Советов» выиграли 3:2, а затем «Акрон» победил 2:1. Остроты здесь добавляет то, что за «Акрон» победный мяч забил экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба, в свое время со скандалом покидавший петербургский клуб. Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе «Газетой.Ru» заявил, что «Зенит» испытывает проблемы в мотивации и в подготовке игроков.

«Здесь два фактора неудач. Прежде всего, у футболистов, которые несколько лет подряд выигрывают чемпионат, потерялась мотивация, особенно у легионеров, бразильцев, которые являются костяком. А на них ориентируются и наши ребята. Пресыщение победами сказывается отрицательно. Вторая причина проблем — неудовлетворительная подготовка. Потому что если даже при плохой мотивации ты в порядке, то можешь включиться и сделать результат. Значит, была упущена подготовка. И «Крылья Советов», и «Акрон» — команды, ни на что не претендующие. И домашние поражения от них говорят о том, что «Зенит» не в порядке. Он мог с отрывом уйти на перерыв, а по факту получилось, что пять команд претендует на титул», — считает Гладилин.

«Спартак» — самая сильная команда чемпионата»

На этом фоне тем более впечатляющим выглядит рывок «Спартака», который перед зимней паузой выиграл шесть матчей подряд, попутно установив и повторив несколько рекордов. Так, главный тренер красно-белых Деян Станкович встал в один ряд со своими предшественниками Олегом Романцевым и Массимо Каррерой, проведя победную серию в РПЛ из шести матчей. А форвард москвичей Манфред Угальде, от которого перед началом сезона никто не ждал откровений, первым в истории чемпионатов России забил девять мячей в четырех матчах.

Благодаря такому спурту красно-белые вплотную подобрались к лидерам. «Спартак» набрал 37 очков, на два балла отставая от «Краснодара» и «Зенита» — в их активе по 39 очков. Валерий Гладилин отмечает заслугу Станковича, который стабилизировал состав и замотивировал футболистов.

«Прежде всего, Станкович определился со стартовым составом, не дергает команду, особенно в линии атаки. Ребята нашли взаимопонимание, поверили в себя и стали реализовывать свой потенциал. Кроме того, отличная мотивация и великолепный микроклимат в команде, которая на последние игры выходила максимально собранной. Не беру кубковую игру с «Ростовом», где играло восемь человек резервного состава.

Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.

«Локомотиву» и «Динамо» нужен костяк»

Перед стартом сезона и «Локомотив», и «Динамо» назывались в числе фаворитов. В первую очередь яркой игры ждали от бело-голубых, которые в предыдущем сезоне до последнего тура шли в лидерах и упустили шанс взять первое за 48 лет чемпионство, проиграв в решающем матче «Краснодару», хотя для титула динамовцам хватило бы и ничьей.

Однако сейчас москвичи не слишком похожи на себя самих образца прошлого сезона. В осенней части чемпионата подопечные Марцела Лички обыгрывали «обязательных» соперников, идущих в турнирной таблице ниже, однако с теми командами, от игр с которыми и зависит распределение мест наверху, у «Динамо» не ладилось. Из прямых конкурентов команда сумела обыграть лишь «Локомотив» во втором туре. Со «Спартаком» была ничья, с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА — поражения.

У «Локомотива» ситуация была несколько лучше: в первых 11 турах «железнодорожники» выиграли девять матчей, потерпев два поражения. Однако затем последовала сенсационная неудача в игре с «Химками», после чего красно-зеленые стали терять очки. Кульминацией стало второе поражение от «Химок» и разгром 2:5 в противостоянии со «Спартаком». Нулевая ничья с «Краснодаром» в последнем перед паузой туре позитивных эмоций болельщикам «Локо» не добавила.

«Честно говоря, сложно понять эти команды. Там много молодых футболистов, но я не вижу, что появился какой-то костяк — что у одной команды, что у другой. У них большая ротация. Пока не появится костяк, что сейчас произошло у «Спартака», пока не будет ротации только из-за травм или кондиций футболистов, игра не пойдет. Сейчас — брожения: то выиграли, то проиграли, то ничья. Это происходит из-за того, что нет сыгранности», — убежден Гладилин.

«Николичу не удается поставить игру в атаке»

Из тех команд, которые по определению считаются претендентами в борьбе за титул, хуже всего дела пока что обстоят у ЦСКА. Команда Марко Николича выступает как обычный середняк, девять побед в 18 турах — яркое тому подтверждение. Гостевая победа над «Факелом» в минувшее воскресенье, 8 декабря, вероятно, скрасила настроение армейцам, но не более того. В течение сезона многие эксперты единогласно называли основную проблему красно-синих: команде не хватает качественного нападающего. Валерий Гладилин разделяет это мнение.

«Классных нападающих не так много и в мировом футболе. Но уход [Федора] Чалова и [Антона] Заболотного, конечно, сказался. Все-таки уже были налаженные связи. Самое сложное — поставить игру в атаке, и пока это Николичу не удается. Новые игроки — потенциально сильные, но пока не найдется взаимопонимания в атаке, результатов не будет. В защите игру поставить проще. Но, думаю, что ЦСКА решит эти проблемы», — полагает эксперт.

«Не надо подсказывать Карпину»

Следом за идущими шестыми армейцами расположился «Ростов». Команда Валерия Карпина выиграла четыре последних матча в РПЛ кряду — больше, чем за весь предыдущий отрезок чемпионата. Валерий Гладилин уверен, что ростовчане должны бороться за более высокие места.

«Вроде бы иногда сверкнут, а потом… Опытная команда, которая по потенциалу должна бороться с лидирующей шестеркой. Они не на своем месте, они должны бороться за медали. Карпин – опытный тренер, у него опытный штаб. Учить их, подсказывать им не надо — они сами знают, что у них не срастается», — констатировал Гладилин.

«Дзюба работает в интересах «Акрона»

Завершившийся отрезок чемпионата не обделил любителей футбола приятными сюрпризами. Речь здесь о тольяттинском «Акроне». Скромная команда еще до того, как попала в РПЛ, успела в последние годы пошуметь в Кубке — болельщики «Спартака» об этом, вероятно, хорошо помнят. В элиту же «Акрон» влетел, явно не собираясь оставаться на птичьих правах. Девятое место перед зимней паузой — результат, который превосходит ожидания.

Да, в 18 турах тольяттинцы одержали лишь шесть побед. Но среди тех, кого они обыграли, были, на минуточку, «Ростов» и «Зенит». Как уже упоминалось, победа над действующими чемпионами России была одержана на их же поле в Санкт-Петербурге. А подписание Артема Дзюбы лишь добавило внимания к «Акрону» и воодушевило команду. Можно сколько угодно ломать копья относительно игровой формы Артема, но в харизме и в том, как он умеет заводить раздевалку, ему не отказать. И этим, считает Валерий Гладилин, отлично пользуется главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Конечно, Дзюбе в этом не откажешь, он всегда был лидером. И тренер нашел с ним общий язык, что не так просто. Он смог привести Дзюбу, заставить его играть на команду — он человек амбициозный, самолюбивый, и это работает, он помогает «Акрону». Хотя игра строится не на нем — ребята хорошо готовы функционально, они бьются и ни в чем не уступили «Зениту» у них на поле. А Дзюба работает как может в интересах команды», — заметил специалист.

«Ахмат» сохранит место в РПЛ»

В нижней части турнирной таблицы ситуация, в целом, не вызывающая недоумения. Правда, не до конца понятно, почему лихорадит «Ахмат». По ходу сезона в клуб вернулся главный тренер Сергей Ташуев, известный тем, что умеет строить игру и спасать команды, находящиеся в бедственном положении. Так было раньше и в РПЛ, и в других чемпионатах. «Ахмат» — явное и неприятное исключение. Так или иначе, пока грозненцы идут на 15-м месте, набрав 13 очков — впрочем, от выхода из зоны стыковых матчей их отделяет лишь три балла, так что ситуация пока не выглядит бедственной.

«Такое бывает. Думаю, что они выкарабкаются. У них главная задача — остаться в РПЛ. Есть текучка игроков, тренерский штаб меняется — конечно, это сказывается на команде. Но Ташуев — хороший тренер, команда — боевая. Считаю, что они решат задачу сохранить место в РПЛ», — верит Гладилин.

«У «Оренбурга» проблемы с микроклиматом»

Куда плачевнее обстоят дела у «Оренбурга». Команда начала за здравие, в первом туре дома обыграв «Спартак» 2:0, но это победа осталась для оренбуржцев единственной в текущем розыгрыше РПЛ. Увольнение главного тренера Давида Деограсии ничего не изменило — равно как и назначение боснийца Владимира Слишковича, в прошлом сезоне выдавшего яркий отрезок в «Спартаке». «Оренбург» чередовал ничьи с поражениями, а перед зимней паузой проиграл шесть матчей подряд. Восемь очков после 18 туров — при такой арифметике «Оренбург» пока является главным претендентом на понижение в классе.

«Прежде всего, эта команда не обладает высококлассными игроками. Немного потерялась боевитость, уверенность в себе. Слишкович — квалифицированный специалист. Он работал в «Спартаке» и показал свой уровень. Так бывает в футболе. Сложно влезать в их внутренние дела — возможно, есть проблемы с микроклиматом. Когда такие результаты, значит, что-то не в порядке внутри команды», — заключил Гладилин.

Теперь РПЛ вернется в марте. В первом же туре после перерыва болельщиков ждет дерби «Зенит» – ЦСКА. Также «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Локомотив» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо», «Акрон» на выезде встретится с «Пари НН», «Ростов» дома проверит на прочность московское «Динамо», а «Ахмат» на своем поле ждет испытание «Рубином». Кроме того, «Химки» примут «Факел».