Самарские «Крылья Советов», которые в прошлом туре сенсационно победили «Зенит» в Санкт-Петербурге, играют с «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 мск.