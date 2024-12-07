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Спорт

Дзюба сражается с бывшими: «Зенит» против «Акрона». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Зенит» — «Акрон». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Петербургский «Зенит» играет дома с тольяттинским «Акроном», за который выступает бывший капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба, в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон». Начало встречи — в 16.30 мск.

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