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Закрепиться в тройке лидеров: «Спартак» сражается с «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН

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Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Московский «Спартак» играет дома с «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 14:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН». Начало встречи — в 14.00 мск.

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