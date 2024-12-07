Спорт
Закрепиться в тройке лидеров: «Спартак» сражается с «Пари НН». LIVE
Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Московский «Спартак» играет дома с «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН». Начало встречи — в 14.00 мск.