Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Шанс на лидерство: «Краснодар» играет с «Локомотивом». LIVE

Футбол. РПЛ, 18-й тур. «Краснодар» — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» дома играет с «Локомотивом». В случае победы краснодарская команда выйдет на первое место и уйдет на зимнюю паузу в чемпионате единоличным лидером. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
08 декабря 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Краснодар» в матче с «Локомотивом» попытается взять три очка и уйти на зимнюю паузу лидером РПЛ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Картина дня
Повстанцы вошли в Тартус, где находится база ВМФ России. Что происходит в Сирии
Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск — онлайн-трансляция
Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Военная операция, день 1019-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1019-й день
«Вряд ли наши базы удастся сохранить»: Асад бежал из Сирии, самолет с ним могли сбить
МИД России: Башар Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии
В Саратовской области тысячи людей остались без холодного водоснабжения
Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре выросла вдвое
В сеть попали кадры из бункера семьи Асадов
Девочки-подростки впали в кому после отравления в Краснодаре
Новости и материалы
Сирийская оппозиция взяла под контроль Джеблу у авиабазы РФ Хмеймим
Трамп не исключил выхода США из НАТО
ЦСКА обыграл «Факел» в последнем матче в 2024 году
Израильская армия установила контроль над горой в Сирии
Военкор назвал «головную боль» ВСУ
Российский военкор отказался жалеть президента Сирии Башара Асада
Хинштейн заявил о необходимости изменений в помощи жителям Курской области
В России «в обозримом будущем» изготовят почти 1 тыс. самолетов
В США заявили, что не знают местоположения Асада
Пилот «Макларена» выиграл последний этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне — 2024
Асаду порекомендовали «посидеть в кустах»
Очевидцы сообщили о пожаре в здании Иммиграционного департамента Дамаска
Сирийские повстанцы вошли в Тартус, где находится база России
ВС России «Солнцепеком» уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области
Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия
Российские офицеры организовали имитацию ранений военных и похитили 240 млн рублей
У побережья Северных Курил зарегистрировали мощное землетрясение
В РФ сообщили об отсутствии российских туристов в Сирии
Все новости
Трамп допустил снижение объемов помощи Украине после прихода к власти
Израиль намерен полностью занять буферную зону на границе с Сирией
«Крах оси, которую выстраивал Иран». Что будет с Сирией и ее союзниками?
Политолог Каргин назвал переворот в Сирии крахом Асада и Ирана
Это на Новый год. 5 российских фильмов с фестиваля «Зимний», на которые стоит обратить внимание
На кинофестивале «Зимний» победил фильм «Операция «Холодно»
«Катастрофа в Сирии». Что будет с российскими базами в Тартусе и Хмеймиме?
Полковник Ходаренок: скорее всего, ВС РФ придется покинуть свои базы в Сирии
«Хотим завершить войну»: Трамп и Зеленский встретились в Париже
NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже демонстрирует готовность к уступкам
«Режим Асада пал». Столица Сирии захвачена повстанцами
«Убирал всех, кто стоял на пути»: как лидер крупнейшей ОПГ Москвы стал королем мафии
35 лет назад в Москве задержали короля преступного мира столицы Сильвестра
Зеленский встретился с Трампом в Париже. Военная операция, день 1018-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1018-й день
Главное — попасть: может ли «Орешник» уничтожить бункер?
Полковник Ходаренок: «Орешник» может вывести из строя подземный командный пункт
Мародерство в ДНР: задержаны высокопоставленные чиновники, обобравшие завод
«Ъ» сообщил об обвинении в мародерстве группы донецких чиновников
Украинские морские дроны атаковали Крымский мост. ВСУ использовали новейшее польское вооружение
ВСУ впервые использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост
Громко слушали музыку. Под Краснодаром школьник напал с ножом на одноклассников
В Краснодарском крае школьник набросился на одноклассников с ножом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами