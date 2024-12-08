В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» дома играет с «Локомотивом». В случае победы краснодарская команда выйдет на первое место и уйдет на зимнюю паузу в чемпионате единоличным лидером. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
08 декабря 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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19:15
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Краснодар» в матче с «Локомотивом» попытается взять три очка и уйти на зимнюю паузу лидером РПЛ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.