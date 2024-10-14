Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России Экс-боец ММА Монсон женился по мусульманскому обычаю

Бывший боец смешанных единоборств, политик и общественный деятель Джефф Монсон женился на россиянке по мусульманскому обычаю. Со времени переезда в Россию спортсмен успел отказаться от американского паспорта, избраться депутатом в двух разных регионах, поучаствовать в «Танцах со звездами», снять фильм о Донбассе и принять ислам. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях в российской биографии Монсона.

«Не выносим личную жизнь на публику»

Легенда смешанных единоборств Джефф Монсон сыграл свадьбу.

«Мы поженились по мусульманским обычаям 7 октября. Мы не выносим личную жизнь на публику, обряд венчания прошел скромно. Торжественную свадьбу планируем провести весной 2025 года», — рассказала супруга бойца.

В сентябрьском интервью РИА Новости он сообщал, что женится на русской девушке по мусульманскому обычаю.

«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре.

Решили, что обряд никаха проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю.

Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе. Свадьбу с приглашениями гостей проведем весной 2025 года», — рассказывал Монсон.

Агентство также приводило слова невесты, подтвердившей информацию о предстоящем обряде венчания: «Да, это так. Он сделал мне предложение, мы решили прочитать никах в Уфе в следующем месяце».

Нынешний брак — уже четвертый для Монсона. Два первых пришлись на американский период его жизни, а третий случился после переезда в Россию — тогда избранницей спортсмена стала его пиар-менеджер Евгения, родившая ему дочерей Есению и Наоми.

«Пусть приезжает в Дагестан, покажем, как делать свадьбу»

Коллега Монсона по парламентской деятельности, депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев в комментарии «Газете.Ru» выразил готовность помочь спортсмену со свадьбой.

«Раз он решил жениться таким образом, может приехать в Дагестан — мы ему покажем, как правильно свадьбу делать, проблем нет.

И можем, по крайней мере, взять на себя организационные вопросы», — заявил Хамзаев.

Он считает, что экс-бойцу повезло в жизни, поскольку Джефф переехал в Россию и смог здесь реализоваться.

«Что касается его модели поведения — его сложно сейчас назвать спортсменом, он больше общественный деятель. Сейчас он — депутат парламента Башкортостана, представляет хороший, красивый край. Не всем так везет в жизни. Думаю, сложно представить парня, который уехал из России в Америку и стал там депутатом, ведя такой образ жизни. А в России это возможно», — добавил парламентарий.

Хамзаев также высказался о религиозности Монсона. Он подчеркнул, что вероисповедание является личным выбором каждого. Вместе с тем, по словам депутата, решение Джеффа принять ислам и жениться по мусульманскому обычаю говорит о том, что в России царит гармония межнационального и межконфессионального характера.

Мечтал стать гражданином России и критиковал Депардье

Американский спортсмен неоднократно приезжал в Россию, поддерживал российскую политику и критиковал власти и общественных деятелей США. Еще в 2013 году он заявил о желании иметь российский паспорт, а два года спустя получил одобрение. Гражданином России Монсон стал в мае 2018 года.

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и ее народ. Это сложно описать словами...

Часто на улицах я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают — неважно, в каком городе.

И я себя чувствую так, будто я в семье, — рассказывал Монсон в интервью «АиФ».

По словам спортсмена, к решению о переезде в Россию его подтолкнул случай в Пензе, где незнакомый мужчина подарил ему икону для больной раком матери Монсона.

Боец подчеркнул, что не уважает тех, кто принимает российское гражданство из меркантильных соображений. В качестве примера он привел знаменитого французского актера Жерара Депардье.

«Он получил российское гражданство, хотя не любит Россию. Он сделал это, только чтобы уйти от налоговой системы, которая есть у него на родине. И единственная причина, почему у него это получилось, — то, что он очень популярный человек. Я не уважаю его. И я не пожму ему руку», — цитирует Монсона Sports.ru.

Отказался от американского паспорта и принял ислам

В мае 2023 года Монсон заявил, что сдал паспорт США в посольство. При этом лишь в декабре американские власти приняли его отказ от гражданства.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.

Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны.

Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», — подчеркнул боец.

19 июня 2024 года Монсон принял ислам в Москве во время празднования Курбан-байрама. В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что очень давно раздумывал о совершении этого шага.

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей‑представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми. О любви к каждому ближнему своему», — сказал Монсон.

Стал депутатом в Красногорске, а затем — в Уфе

В начале своей политической карьеры в России Монсон поддерживал КПРФ, поскольку придерживался анархо-коммунистических взглядов. Однако вскоре он признался, что разочаровался в партии, поскольку, по его словам, в ней нет настоящих коммунистов. В 2018 году боец стал депутатом в подмосковном Красногорске, баллотируясь от «Единой России».

Сразу после получения российского паспорта Монсон заявил о стремлении попасть в Госдуму. По его словам, политическая деятельность в Подмосковье должна была стать для этого трамплином. Боец подчеркивал, что это позволит ему помогать максимально возможному количеству людей. Вскоре Монсон стал участвовать в общественной деятельности, помогая сотрудникам ГИБДД и Госадмтехнадзора выслеживать людей, мусоривших в неположенном месте.

Два года спустя, в разгар пандемии, боец переехал в Башкортостан по личному приглашению главы региона Радия Хабирова.

«Все в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе… Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми. И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», — рассказал Хабиров в соцсети «ВКонтакте» в 2020 году.

В новом регионе Монсон продолжил политическую карьеру. В декабре 2022 года он стал первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии, по собственным словам, помогая правительству развивать единоборства в республике.

«Я открыл 27 бесплатных учебных центров в Уфе, в Башкортостане. Они все абсолютно бесплатные, там занимаются грэпплингом и джиу-джитсу.

Правительство нас поддерживает, и я хочу открыть тысячу школ в регионе», — сказал Монсон «Чемпионату» летом 2023 года.

В сентябре 2023 года Джефф стал депутатом башкирского Госсобрания.

Снял фильм о Донбассе, участвовал в «Танцах со звездами»

В 2016 году он принимал участие в шоу «Танцы со звездами» в паре с мастером спорта международного класса по бальным танцам Марией Смольниковой. Они выбыли уже после первого тура, но боец остался под впечатлением.

«Мне нравится бросать вызов самому себе. Я не был уверен, стоит ли мне затевать всю эту идею. Но потом это оказалось удивительно и весело. Думаю, что зрители были удивлены, когда увидели меня в «Танцах». Все думают, что я как зверь, грубый и властный. Но на самом деле это не так», — рассказывал Монсон.

Монсон также проявил себя как режиссер: в 2024 году он в тандеме с экс-чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым посетил новые регионы РФ и снял о них фильм в разгар специальной военной операции. Еще в 2016 году Монсон получил паспорт ЛНР.

«Я не один раз был и в Донецке, и в Луганске. И даже открыл там одну из своих школ — в Макеевке. Общался с местными и был шокирован, потому что, когда жил в Америке, не понимал, что происходит в этом регионе.

Люди, которых я там встречал, говорили мне: расскажи миру о нас. И сейчас это то, что я хочу на самом деле сделать. Сказать миру и Америке: очнитесь, посмотрите, что тут происходит», — заявил боец.