«Уничтожили как спортсменку»: суд отклонил апелляцию на дисквалификацию Валиевой

Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о ее дисквалификации. Фигуристку обязали оплатить судебные издержки и выплатить компенсацию ISU и WADA. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Валиеву уничтожили как спортсменку, юрист Анна Анцелиович констатировала, что защита фигуристки больше ничего не может сделать, а серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт в комментарии «Газете.Ru» заявил, что Камила «не живет прошлым, а смотрит в будущее».

Апелляция Валиевой отклонена

Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки.

«Апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой», — указано в постановлении суда.

В апелляции сторона Валиевой заявляла, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, так как спортсменка не давала письменного согласия на начало арбитража. Однако суд посчитал, что фигуристка фактически согласилась на арбитраж в CAS, так как соответствующая оговорка содержится в статье 15.2 Общероссийских антидопинговых правил. Кроме того, защита спортсменки жаловалась на чрезмерное освещение дела в СМИ со стороны CAS. Суд же счел эту критику «ложной» и констатировал, что CAS имел право публиковать пресс-релизы, учитывая, что дело оказалось на страницах СМИ еще во время Олимпиады 2022 года.

Также суд отверг претензии Валиевой к коллегии Международного союза конькобежцев (ISU), которая аннулировала ее результаты на Олимпиаде и перераспределила медали. Защита спортсменки утверждала, что коллегия неправомерно отказалась учесть ее несовершеннолетний возраст и статус защищенного лица, однако суд решил, что этот статус требует особого отношения к спортсменам «в определенных обстоятельствах, но не во всех». Таким образом, по мнению суда, не было никаких оснований для применения к фигуристке менее суровых санкций.

«Апеллянт в очередной раз путает Федеральный суд с апелляционным судом и пытается втянуть его в сферу применения материального права и свободно пересматривать применение арбитрами тематических Общероссийских антидопинговых правил. В этом случае арбитражные судьи не могут применять тематические нормы данных правил. Такой подход является неприемлемым», — говорится в постановлении.

По решению суда, Валиева должна оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков, а также выплатить ISU и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тыс. франков каждому в качестве возмещения расходов.

CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года в январе 2024 года, при этом отсчет отстранения ведется от 25 декабря 2021-го — выступать на турнирах и тренироваться на государственных катках ей нельзя до декабря 2025-го.

После принятия решения об отстранении ICU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив российскую сборную с первого места на третье в командном турнире фигуристов. Решение пытались обжаловать Россия и Канада, однако CAS отклонил их апелляции.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

«Больше ничего не сделать»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии «Матч ТВ» назвала Валиеву «заложницей ситуации».

«Камила оказалась заложницей ситуации. Сейчас уже никто не признается, никто не заступится. Девчонку, которая невероятно талантлива, взяли и уничтожили как спортсменку», — сказала Журова.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с РИА Новости назвала верховный суд Швейцарии «коррумпированным».

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься», — заявила она.

Спортивный юрист Анна Ацелиович констатировала, что сторона Валиевой исчерпала возможности для изменения наказания фигуристки. В интервью «Спорт-Экспрессу» она заметила, что ничего не даст даже обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того как Федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрел это дело, то что-то еще из практических шагов сделать нельзя.

Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений», — сказала Анцелиович.

«Никто не ждал, что что-то изменится»

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» назвал решение Швейцарского суда ожидаемым. По его словам, вряд ли можно было ожидать изменений.

«Наверное, никто не ждал, что что-то изменится. Потому что есть общая ситуация недопуска российских спортсменов, и все последние решения в их отношении не оставляют оптимизма. И дело Валиевой идет в череде негативных решений для наших спортсменов. Негатива ожидаешь больше, чем позитива — конечно, хочется, чтобы это изменилось, и все вопросы решались положительно для российских спортсменов, чтобы мы видели их на всех возможных турнирах», — заявил Энберт.

При этом он подчеркнул, что сама Валиева не живет прошлым и продолжает тренировки.

«Мы катались вместе с Камилой в спектакле «Руслан и Людмила». И я могу сказать, что она очень настроена на восстановление — тренируется, прыгает. Честно говоря, вопрос ее отстранения мы даже не поднимали, просто обсуждали ее тренировки — как они проходят, как она работает, какие прыжки восстановила. По моим ощущениям, Камила не живет прошлым — она смотрит в будущее», — заключил Энберт.