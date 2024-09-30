Российская олимпийская чемпионка призвала «сбросить бомбу» на Лондон. В Госдуме просят успокоиться Бывший боксер Валуев не поддержал предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что российских спортсменов давно бы вернули на международные соревнования, если бы РФ «сбросила серьезную бомбу на центр Лондона». Депутат Госдумы Светлана Журова назвала это заявление шуткой и призвала Вяльбе быть осторожнее, а Николай Валуев заявил, что исчезновение Британских островов уменьшило бы количество проблем у всего мира, но лишь на короткий срок.

Обладательница трех золотых и четырех бронзовых медалей Олимпийских игр, 14-кратная чемпионка мира и действующая глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала резонансное интервью, в котором предложила радикальный способ добиться возвращения российских спортсменов на международные соревнования под своим флагом и гимном.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили.

Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир», — сказала Вяльбе порталу NEWS.ru.

Трехкратная олимпийская чемпионка предположила, что российских атлетов допустят до международных соревнований рано или поздно, однако ждать этого события придется еще долго. По ее мнению, даже окончание специальной военной операции на Украине не приведет к автоматическому допуску. Вяльбе выразила желание, чтобы спецоперация закончилась как можно скорее, но отметила, что Россия при этом должна выполнить все поставленные цели.

«Нам еще далеко до финишной черты», — подчеркнула бывшая лыжница.

В резонансном интервью Вяльбе также жестко раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК). назвав его «помойкой». По ее словам, «спорт всегда был вмешан в политику», однако то, что происходит сейчас — «это уже совсем не спорт».

«Для меня МОК как организация, которая должна продвигать идеалы Пьера де Кубертена и думать в первую очередь о спортсменах и о спорте, перестала существовать. Это уже какая-то помойка, которая занимается непонятно чем, но точно не честным спортом», — сказала чемпионка.

Кроме того, трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что «Америка уже давно развалилась». По мнению Вяльбе, «есть позывы» к тому, что некоторые американские штаты обретут независимость, «если не будет гражданской войны и они не перебьют друг друга».

В Госдуме призвали Вяльбе быть осторожнее

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова назвала заявление Вяльбе шуткой и призвала ее впредь тщательнее подбирать выражения.

По мнению депутата, на Западе могут всерьез испугаться громких слов про сброс бомбы на Лондон. К тому же все вопросы надо решать с украинской стороной, а столица Великобритании здесь ни при чем, считает Журова.

«Такая шутка опасна, потому что Запад начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают и считают, что мы так и должны сделать.

Но решать надо с Украиной, а Лондон здесь ни при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира», — сказала Журова в беседе с «Лентой.ру».

Другой депутат Госдумы — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев — назвал слова Вяльбе проявлением эмоций и заявил, что исчезновение Великобритании с лица земли ни к чему бы не привело в долгосрочной перспективе.

«Зачем комментировать эмоции? Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — сказал он Sport24.