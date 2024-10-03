«Слова отработанного материала». Гашек назвал НХЛ рекламой СВО

«НХЛ станет рекламой СВО»

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вновь подверг критике руководство НХЛ из-за того, что в лиге продолжают выступать российские хоккеисты.

«К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции.

НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — написал Гашек.

«Слова отработанного материала»

Негативные высказывания Гашека в адрес России являются словами отработанного материала. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» Федор Канарейкин.

«Это его отношение к России, к российским игрокам. Возможно, ревность, что многие из наших игроков являются звездами Национальной хоккейной лиги. Многие высказывались на этот счет, но собака лает — караван идет. Хорошо сказал Вячеслав Фетисов: если ты такой праведник, тогда верни деньги «Спартаку».

Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении «Спартака», в нелюбимой тебе России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала»,

— сказал Канарейкин.

В Чехии критикуют Гашека

Действительно, прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов призывал Гашека вернуть деньги, заработанные в России. Но примечательно, что даже в Чехии к бывшему вратарю национальной сборной обращались с аналогичным требованием. Бывший чешский футболист Томаш Выходил считает, что Доминик Гашек некрасиво поступил с российскими хоккеистами, когда просил не давать им визы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если ему что-то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак». Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает. Мое отношение к нему как-то изменилось в худшую сторону», — сказал Выходил.

Чем недоволен Гашек

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов в России. Также он последовательно высказывается против участия российских хоккеистов в международных соревнованиях с момента начала специальной военной операции. Гашек неоднократно подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО.

Чешский вратарь признавался, что обращался к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с просьбой не допускать россиян до матчей. Его слова приводит Sport.cz.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — сказал Гашек.

Отказывается возвращать деньги

Говоря о принципиальной позиции в отношении России, Гашек оказался не менее принципиальным в отношении заработанных им в «Спартаке» денег. Он заявил CNN Prima News, что в 2010 году его никто не предупреждал об опасности игры в России

«Да, я играл в КХЛ в сезоне-2010/2011, когда считал Россию достаточно демократическим государством. Тогда ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня об опасности или неприемлемости игры в России.

Почему я не вернул деньги, заработанные в России? Я заслужил их своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от них ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась», — сказал Гашек.