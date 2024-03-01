Сбежал с места ДТП: Промесу грозит тюрьма в Эмиратах

Причиной задержания форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ, по данным журналиста Ивана Карпова, стало ДТП, с места которого футболист скрылся. Теперь нападающего могут экстрадировать на родину по запросу прокуратуры Нидерландов. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что дальнейшая судьба голландского футболиста полностью зависит от суда в Эмиратах.

«Красное» уведомление

После задержания нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прошло более суток, футболист по-прежнему не смог вылететь в Россию. Для поддержки с ним остаются два сотрудника красно-белых.

По последней инсайдерской информации, футболист действительно был задержан из-за запроса прокуратуры Нидерландов. Как сообщил источник агентства ТАСС, игрок в данный момент все еще находится в полицейском участке «Аль-Хаванидж», что подтвердили его сотрудники.

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — сообщил представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум, откуда «Спартак» вылетал в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

По данным ТАСС, на момент прибытия Промеса в Дубай на сборы в составе российского клуба в его отношении действовало так называемое «синее» уведомление Интерпола. Это означает, что в отношении указанного в уведомлении лица в связи с уголовным расследованием должен происходить дополнительный сбор информации о личности, деятельности и местонахождении человека.

Однако после того, как Окружной суд Амстердама 14 февраля вынес в отношении Промеса обвинительный приговор по делу о контрабанде 1300 килограммов кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы, уведомление сменилось на «красное». Это значит, что находящийся в розыске Интерпола человек может быть арестован властями страны, в которой находится, чтобы впоследствии быть экстрадированным в государство, где его преследуют по закону.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов объявила игрока в уголовный розыск. В то же время защита Промеса подала апелляцию на решение суда, и она еще не была рассмотрена. Находится в производстве апелляционного суда и другое дело в отношении нападающего «Спартака» — о нападении с ножом на двоюродного брата, по которому Окружной суд Амстердама признал Квинси виновным еще 19 июня 2023 года, приговорив к полутора годам тюрьмы и выплате компенсации пострадавшему.

Двое суток для прокуратуры Нидерландов

29 февраля Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

Изначально сообщалось, что футболист задержан по причине, не связанной с уголовным преследованием в Нидерландах, и он сможет отправиться в Россию этой же ночью.

Однако нападающий так никуда и не улетел, а по поводу его задержания стала появляться новая информация. Так, стало известно, что, какой бы ни была причина задержания, прокуратура Нидерландов подала запрос об экстрадиции игрока, на что ОАЭ потребовали предоставить дополнительные документы. На это голландской стороне дали 48 часов.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что по истечении этого срока футболист может быть отпущен в Россию.

«Насколько мне известно, если именно в течение 48 часов прокуратура Нидерландов не предоставит запрошенные дополнительные документы, Эмираты имеют право отпустить Промеса, никаких вопросов тут к ним быть не может. Двое суток идут с момента задержания, а не подачи запроса, так что прошло уже больше половины этого времени.

Когда речь идет о том, что человека нужно экстрадировать, все документы предоставляются оперативно. Непонятно, почему заранее не были отправлены все документы — вот тут трудно сказать. Но, по идее, никаких сложностей у Нидерландов с предоставлением быть не должно. Отправить все можно быстро по линиям органов и прокуратуры. Если успеют — вопрос будет рассматриваться в суде. Если нет, то его отпустят», — сказал Калинов.

Версия с ДТП

Уже на следующий день задержание игрока обросло подробностями. Сначала российский футбольный инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что игрока задержали из-за дорожно-транспортного происшествия в ОАЭ во время сборов, после которого он покинул место аварии, а не из-за преследования голландского правосудия.

«Настоящая причина в том, что Квинси попал в аварию на территорию ОАЭ и сбежал. Думал, что никто ни о чем не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, Антоху ожидаемо задержали местные копы. Когда рос-СМИ раструбили об этом на весь мир и связались с голландской прокуратурой, она радостно запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

На родине его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на родственника. Вопрос Квинси с аварией сейчас активно решают. Успеют ли? Будьте аккуратны на дороге и, если уж косякнули, держите ответ. Всем мир!» — написал Карпов.

Чуть позже версию расширил другой отечественный журналист Дмитрий Егоров, в свое время специализировавшийся на «Спартаке», а сейчас руководящий собственной медиафутбольной командой «БроукБойз», которая также недавно была на турнире в Эмиратах.

«Во-первых, реально Промес попал в аварию. И в Эмиратах об этом давно известно. Во-вторых, суд по его делу будет 4-5 марта. За то, что он свалил с места ДТП, может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию. В-третьих, «Спартак» и Россия вряд ли смогут на что-то повлиять. Да и вряд ли захотят, учитывая обстоятельства», — написал Егоров в своем Telegram-канале.

Версии журналистов косвенно подтвердила прокуратура Нидерландов, пресс-служба которой сообщила, что игрок был задержан «за местное нарушение». Также ведомство подтвердило, что ведет переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса, так как между странами с 2021 года действует соответствующий договор.

«Все будет зависеть от Эмиратов»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в своем комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что история с задержанием за ДТП и последовавшим лишь после этого запросом об экстрадиции выглядит «как минимум странно».

«Слышал такое мнение и обсуждал с коллегами, что якобы оставление футболистом места ДТП сделали основанием, чтобы задержать его на какое-то время в Эмиратах. Отсутствие запроса со стороны прокуратуры Нидерландов по экстрадиции Промеса ранее не бьется с имеющимися фактами, поэтому мое предположение, что дело нечистое. Вероятно, я предполагаю, что все это могло быть инициировано, даже ДТП специально сделали. И информация, что он покинул место ДТП, стала причиной, чтобы Промеса как-то задержать в ОАЭ. Мое личное мнение, что так и было: его подставили, чтобы не дать улететь вовремя с командой. И сейчас ищут другие пути для экстрадиции», — считает Калинов.

Также адвокат уверен, что исход ситуации будет зависеть от многих факторов, но решение остается исключительно на стороне правоохранительных органов ОАЭ.

«Говорить наверняка сложно, но предположить можно. В большей степени это будет зависеть от Объединенных Арабских Эмиратов. У него есть дополнительные права как у резидента ОАЭ. И здесь все будет зависеть от государства. Последний приговор по делу о наркотиках в данный момент обжалуется и не вступил в силу, но в то же время есть приговор на полтора года заключения за то, что он порезал брата. В принципе, Эмираты могут и выдать — им ничто не мешает, так как между странами есть соглашение об экстрадиции. В то же время, убежден, они могут найти законные основания и для того, чтобы не выдавать.

Если бы шестилетний приговор уже вступил в силу, избежать депортации было бы сложнее. Не буду говорить, что невозможно, потому что какие-то нюансы можно найти, но ситуацию для Промеса это бы осложнило. Действующая апелляция является серьезным юридическим аргументом. Но при этом мы видим серию странных совпадений. ДТП как причина не пустить на рейс, поданный только после этого запрос об экстрадиции.

Очевидно, не хватает у Нидерландов аргументов, чтобы добиться немедленной экстрадиции. И они понимают, что, если он улетит в Россию, они его уже не достанут», — сказал адвокат.

Промес в текущем сезоне принял участие в 17 из 18 матчей «Спартака» в чемпионате Российской премьер-лиги, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Также он забил пять мячей в четырех играх, проведенных в составе красно-белых на зимних сборах.

Матч 19-го тура против «Зенита» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. «Спартак» на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками, отставая на восемь баллов от лидирующего «Краснодара».