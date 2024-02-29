«Есть все основания для экстрадиции»: Промесу не дали вернуться в Россию Нападающий «Спартака» Промес задержан в Дубае перед посадкой в самолет в Россию

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес задержан в аэропорту Дубая, откуда его команда вылетела в Санкт-Петербург для подготовки к первому официальному матчу 2024 года. Задержание форварда может быть связано с уголовным делом о контрабанде наркотиков, по которому Промеса приговорили к реальному тюремному сроку. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что нидерландец может больше не вернуться в Россию и имеет все шансы оказаться за решеткой.

«Спартак» улетел в Россию без Промеса

Футболист Квинси Промес не смог вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где находился на сборах вместе с командой. 29 февраля «Спартак» должен был вернуться в Россию — на борт самолета пустили всех представителей красно-белых, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля нидерландца объявили в международный розыск.

Несмотря на обвинительный приговор, футболист остался в расположении клуба и продолжил подготовку к возобновлению сезона. На фоне проблем с законом Промес оформил хет-трик в товарищеском матче с «Астаной», внеся свой вклад в красивую статистику контрольных матчей — последние четыре игры в Абу-Даби спартаковцы выиграли с общим счетом 19:0.

На сборах Промес чаще всего наигрывался на классической для себя позиции левого вингера. Также он хорошо зарекомендовал себя на позиции центрфорварда, где он способен сыграть и один, и в паре с Александром Соболевым. В зимнее межсезонье «Спартак» укрепил позицию нападающего 21-м Манфредом Угальде, который перебрался в Россию из «Твенте».

Возможна экстрадиция

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что задержание Квинси Промеса в аэропорту Дубая может быть связано с последующей экстрадицией футболиста в Нидерланды.

«Между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции. В связи с тем, что Промес, насколько мне известно, признан виновным в совершении преступления о контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы, и ранее был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за причинение вреда здоровья двоюродному брату, то есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды», — заявил Калинов.

По его мнению, в случае экстрадиции форварда по делу о контрабанде наркотиков «Спартак» сможет инициировать расторжение контракта из-за невозможности выхода игрока на поле.

«Я считаю, что если Промес будет экстрадирован в Нидерланды, то у клуба будут все основания для досрочного расторжения соглашения с футболистом.

Здесь нужно смотреть документы, но я предполагаю, что эта ситуация может подходить под определенные пункты договора, когда игрок в силу сложившихся обстоятельств не сможет принимать участия в соревнованиях и выполнять свои обязательства по контракту.

Убежден, что подобный пункт в большинстве контрактов есть, и что основания у «Спартака» для его активации имеются. И затем клубу надо будет самому принимать решение о том, как поступать с Промесом», — заключил Калинов.

Первый официальный матч года

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение по окончании последнего сбора в ОАЭ не возвращаться в Москву, а сразу лететь в Санкт-Петербург, где 2 марта красно-белые сыграют в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против действующего чемпиона страны — «Зенита».

Безвыигрышная серия в рамках чемпионата России для «Спартака» в Санкт-Петербурге длится почти 12 лет (последняя победа была добыта в мае 2012 года под руководством Валерия Карпина на «Петровском» — 3:2), а последнюю ничью в РПЛ в гостевых матчах с «Зенитом» столичный клуб увез в сентябре 2018 года во главе с тренером-чемпионом Массимо Каррерой.

Если Квинси Промес так и не доедет до «Газпром Арены», то рассчитывать на успех «Спартаку» в субботнем матче будет еще сложнее. Поражение в стартовой игре года может поставить крест на чемпионских амбициях красно-белых, в этом случае отрыв сине-бело-голубых от них увеличится до девяти очков.