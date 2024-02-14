Звезду «Спартака» приговорили к тюрьме за перевозку 1,3 тонны кокаина в мешках для соли Суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным в покупке 1362 кг кокаина и транспортировке веществ из Бразилии. Прокуратура заявила, что Промес был главным организатором перевозки наркотиков и входил в преступную сеть. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Россия может экстрадировать Промеса в Нидерланды решением генпрокурора.

Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

По информации De Telegraph, две большие партии наркотического вещества, принадлежащих Промесу, полиция нашла в порту Антверпена еще в 2020 году. Кокаин был спрятан в мешки с морской солью на контейнеровозе из Бразилии.

Прокуратура утверждает, что преступникам удалось вывезти с борта партию весом 650 кг, но таможня перехватила вторую партию весом около 712 кг.

В ходе длительного расследования правоохранительные органы установили, что этот кокаин принадлежал Промесу. По мнению прокуратуры, именно футболист «Спартака» был главным организатором и координатором этой перевозки наркотиков, а также заплатил контрабандистам.

Полицейские перехватили переписки Промеса с другими преступниками, где он под прозвищем Fantasma писал, что вложил в перевозку кокаина €75 тысяч. Суд признал доказанным тот факт, что никнейм Fantasma принадлежал футболисту.

По словам председателя суда, он «хотел зарабатывать еще больше денег», несмотря на то что уже был богат благодаря карьере профессионального футболиста.

В итоге суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения и вынес постановление о его задержании.

Адвокат футболиста уже заявил, что попробует обжаловать этот приговор.

Кроме того, над Промесом нависает угроза еще 1,5 года заключения за то, что он ударил ножом своего двоюродного брата в июле 2020 года. В июне 2023-го суд признал его виновным, но футболист подал апелляцию, которую должны рассмотреть 20 февраля.

В совокупности Промес может провести в тюрьме Нидерландов 7,5 года.

Россия может экстрадировать Промеса по решению генпрокурора. Но не будет

Адвокат Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему Россия вряд ли будет выдавать Промеса Нидерландам. Во-первых, между странами напряженные отношения, а во-вторых, Нидерланды ранее тоже отказывались выдавать России преступников.

«Между Россией и Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворен. Но Россия оставляет за собой право решать самой.

Насколько мне известно, ранее уже были обращения об экстрадиции, и их никто не удовлетворял.

И Нидерланды тоже неоднократно отказывали России в экстрадиции. Я думаю, что в связи со сложной ситуацией в мире Россия не выдаст Промеса, и ему опасаться нечего», — сказал Калинов.

Также адвокат подкрепил свои слова тем, что ранее Промеса уже признали виновным в нападении с ножом на брата (тогда тоже выдавался ордер на его арест в Нидерландах), но Россия не стала выдавать футболиста.

«Суд Нидерландов приговорил его к 1,5 года заключения за то, что он ударил ножом брата. Но никаких последствий для него в России не было. Сейчас новая история с контрабандой наркотиков. Но претензий к Промесу в России нет», — отметил Калинов.

Промес может обжаловать приговор

Адвокат заявил, что футболист «Спартака» может обжаловать приговор к шести годам тюрьмы, поскольку он был вынесен без участия Промеса. Однако шансов на удовлетворение апелляции практически нет.

Тем не менее игрок может быть рад уже тому, что ни Россия, ни Объединенные Арабские Эмираты, где он находится в данный момент на сборах «Спартака», не будут выдавать его Нидерландам.

«У Промеса в ОАЭ привилегированный статус резидента, поэтому он не будет выдан Нидерландам», — отметил Калинов.

«Спартак» не будет расторгать контракт с Промесом

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подчеркнул, что адвокат Промеса подаст апелляцию на тюремный приговор.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил Зеленов «Чемпионату».

Таким образом, на данный момент клуб не собирается реагировать на приговор. Адвокат Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Спартак» не будет применять каких-либо санкций к Промесу.

«Я думаю, что «Спартак» не будет расторгать с ним контракт. Решение суда Нидерландов не имеет никакой юридической силы в России. Факты, которые были установлены тем судом, считаются для России неустановленными», — сказал Калинов.

Также адвокат подчеркнул, что в России не обязаны реагировать на признание Промеса виновным в контрабанде наркотиков, поскольку он уже был привлечен к ответственности в Нидерландах.

«Если преступление произошло в другой стране и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, то со стороны России к нему не должно быть претензий», — объяснил Калинов.