Дубль Промеса в день приговора: «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ

Московский «Спартак» стал победителем прошедшего в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах Зимнего кубка РПЛ, сумев опередить по разности забитых и пропущенных мячей «Ростов», хотя уступил ему в личной встрече со счетом 0:3. Этот трофей стал вторым для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля во главе команды. Год назад он также выиграл межсезонный турнир зимой.

Все побеждают всех

Зимний кубок РПЛ, проходивший в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, собрал четыре интересных команды. Помимо московского «Спартака» и «Ростова», которые должны были продемонстрировать уровень готовности к возобновлению сезона, а также продолжить набирать форму, в соревновании приняли участие «Кайрат» из Казахстана и местный чемпион страны «Шабаб Аль-Ахли».

Турнир проходил по круговой системе в формате матчей каждой команды с каждой. Победитель должен был определиться по наибольшему числу набранных очков, а при их равенстве — по лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Последний пункт оказался максимально актуален, потому что все сразу пошло таким образом, что каждый мог победить каждого. Что, собственно, команды с удовольствием и делали.

Началось все со встречи хозяев с ростовчанами, в которой команда Валерия Карпина выглядела весьма неплохо. Особенно интригующим было участие в сборах «Ростова» Дениса Глушакова, который проходил просмотр.

Опытный центральный полузащитник провел на поле весь первый тайм, за который соперники обменялись забитыми мячами — на гол Николая Комличенко ответил Юри Сезар. А вот во второй половине после массовых замен два мяча подряд от Егора Голенкова и Ивана Комарова решили исход встречи в пользу россиян.

При этом последние полчаса «Ростов» провел в меньшинстве, так как вышедший среди прочих после перерыва Умар Сако получил прямую красную карточку.

Четырьмя днями позже «Шабаб Аль-Ахли» реваншировался в игре с «Кайратом» благодаря дублю Игора Жезуса. Правда, если против ростовчан чемпион Эмиратов выглядел остро (соперники нанесли по 17 ударов по воротам каждый), то с «Кайсаром» он в основном оборонялся и контратаковал. Впрочем, весьма удачно.

На следующий день в турнире дебютировал подъехавший в ОАЭ попозже «Спартак». И матч с «Ростовом» подопечные Гильермо Абаскаля провели первым номером. Красно-белые много владели мячом и поначалу даже имели преимущество по моментам, но и сами не забивали, и пропускали в свои ворота.

Команда Карпина, который в итоге остался очень недоволен действиями своих футболистов, смогла провести аж три безответных мяча — два в ворота Александра Селихова в первом тайме и еще один Александру Максименко. Отличились Егор Чернов, Комличенко и Кирилл Щетинин, а Глушаков был на поле во время всех голов «Ростова» в ворота его бывших одноклубников.

За «Спартак» в этой встрече дебютировал 13-миллионный новичок форвард Манфред Угальде, особо проявить себя не сумевший. Зато в игре с «Шабаб Аль-Ахли» он отметился первым результативным ударом в красно-белой футболке.

Но этот гол стал пятым в матче — спартаковцы всю встречу буквально деклассировали соперника, оставив негативные эмоции от стартового поражения в прошлом. Уже в первые полчаса дубль оформил игравший на острие атаки Михаил Игнатов, а после перерыва до Угальде отличились Кристофер Мартинс и Антон Зиньковский.

В игре с «Кайратом» «Ростов» мог оформить победу в турнире со стопроцентным результатом, но потерпел поражение. Команда из Казахстана действовала вторым номером, но, хотя владела мячом заметно меньше соперника (всего 40%), была ничуть не мене остра в атаке, а Жоау Паулу и Гиорги Зария смогли заставить голкипера Никиту Медведева капитулировать по разу в каждом из таймов. Умар Сако сократил в концовке отставание до минимума, но не более.

Спартаковская турбулентность

Чехарда результатов привела к тому, что перед последней игрой турнира на титул претендовали сразу три команды. Правда, «Кайрату» надо было для завоевания трофея забить в ворота «Спартака» пять мячей, что выглядело чем-то из области фантастики.

А вот поверить в победу красно-белых со счетом 3:0 или с разностью в два мяча (только не 2:0) было вполне реально.

При этом подходила команда Абаскаля к этой игре на фоне разной степени скандальности происшествий. Во-первых, взрывоопасной выглядит ситуация вокруг капитана Георгия Джикии, который прочно осел в запасе в первой части сезона, чем явно недоволен.

Несколько раз перед прессой достаточно жестко выступил его агент Вадим Шпинев, а затем интервью дал и сам защитник, отметивший, что мотивирован играть в «Спартаке», но при этом и согласившийся, например, со словами своего представителя о том, что руководство клуба не выполнило обещание предложить зимой новый контракт.

Через пару дней появилась информация о том, что между игроком и тренером состоялся разговор, в котором они вроде бы друг друга поняли. Но статус Джикии как резервиста Срджана Бабича от этого вряд ли меняется.

Ну а уже в день игры с «Кайратом» Королевский суд Нидерландов вынес приговор в отношении Квинси Промеса. К полутора годам заключения за вооруженное нападение на брата добавили еще шесть лет за организацию контрабанды особо крупной партии наркотиков.

Впрочем, как и первый, второй приговор вынесен заочно, поскольку нападающий находится в расположении «Спартака» и не собирается возвращаться на родину. При этом адвокаты футболиста уже объявили, что будут обжаловать вердикт. О том же сказали и представители клуба, в целом поддержав своего футболиста.

Второй титул Абаскаля

Сам Промес в стартовом составе против «Кайрата» не вышел, но Абаскаль отметил в предматчевом интервью, что дело в повреждении. Испанский специалист анонсировал появление форварда на полчаса или даже на целый тайм.

Впрочем, и без Квинси красно-белые выглядели сверхубедительно. Ярко начал встречу восстановившийся после своей травмы и проводивший первый матч на турнире Александр Соболев. Именно фактурный форвард открыл счет, в падении с левой ноги пробив мимо голкипера после изящной передачи Игнатова пяткой.

Вскоре гроссмейстерский пас на выход Антону Зиньковскому один на один выдал защитник Никита Чернов, и вингер не подвел, оббежав вратаря с мячом и закатив в пустой створ.

До перерыва счет сохранился, хотя игровой перевес москвичей был очень солидным. При счете 2:0 «Спартак» и «Ростов» набирали по шесть очков, имея абсолютно идентичную разность забитых и пропущенных (7-3), что делало ростовчан чемпионами по личной встрече.

«Спартак», естественно, вышел на вторую половину с четким желанием забить еще и выиграть турнир, и Даниил Хлусевич реализовал этот план уже на 55-й минуте.

После этого Абаскаль бросил в бой Виктора Мозеса и Промеса с Угальде, которые быстренько организовали красивый забитый мяч. Квинси вошел в штрафную и отдал направо забежавшему справа коста-риканцу, который не стал бить, а покатил партнеру назад на пустые.

Спартаковцы дружно праздновали этот гол, а его автор улыбался во весь рот, словно и не было сегодня никакого приговора.

При этом российский клуб не остановился на достигнутом и продолжил создавать моменты. Голкипер «Кайрата» Устименко потащил удар Угальде в упор после прорыва по правому полуфлангу, но через несколько минут Промес после паса вышедшего на замену Данила Пруцева ударом в касание из-за штрафной уложил мяч под самую штангу, оформив дубль.

И даже это не успокоило красно-белых. Виктор Мозес отметился своим забитым мячом, подкараулив нелепую ошибку защитника и голкипера, после чего нигерийцу просто оставалось забежать с мячом в ворота. 6:0 — «Спартак» убедительно забрал матч и турнир, и этот трофей стал уже вторым для Абаскаля у руля московского клуба. Впрочем, вторым зимним и вторым неофициальным — год назад красно-белые тоже были хороши в межсезонье.