«До сих пор не принял себя»: Костомаров в протезах показал олимпийскую программу с Навкой Костомаров и Навка повторили свою золотую олимпийскую программу на шоу Авербуха

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после операций по ампутации конечностей выступил на льду в коньках. Он принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха, где показал часть своей знаменитой олимпийской программы в дуэте с Татьяной Навкой. После проката спортсмен заявил, что «его организм обманывали» обезболивающими, из-за чего дело дошло до ампутации, а Домнина призналась, что его шансы выжить были 1 из 100%.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутаций выступил с номером на коньках, приняв участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным. Зал стоя встретил первый выход Костомарова на коньках с момента его появления и до финала.

Кроме того, вместе с Татьяной Навкой, с которой он завоевал золото Олимпиады — 2006, Роман исполнил отрывок из их олимпийской программы «Кармен».

«Честно говоря, я думала, что Роман выйдет на лед, но чтобы так быстро… Спасибо, что это сегодня состоялось. Рома выиграл не только нашу Олимпиаду, но и все Олимпиады на белом свете», — заявила Навка, слова которой приводит Sport24.

Авербух, делясь эмоциями от выступления Костомарова, рассказал, что присутствовал на его первой ледовой тренировке. Он назвал выход спортсмена на лед большой человеческой силой.

«Рома сказал: «Давай возвращать Оксану на лед». Я приехал к ребятам, мы решили, что Оксана будет рассказывать в номере о том, что она пережила, Максим Шабалин будет небесным ангелом, а Роман сказал: «А я?» В каждом шоу в Сочи Рома выходил на лед ногами, но он движется дальше, как и обещал, вышел на лед. Это большая человеческая сила, я был на самой первой тренировке», — рассказал Авербух, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс».

Оксана Домнина, призерка Олимпийских игр и супруга Костомарова, в интервью Первому каналу призналась, что ее муж не до конца привык к новой жизни после перенесенных операций по ампутации.

«Он до сих пор не до конца принял себя и всю ситуацию, но старается начать жить прошлой жизнью.

Конечно, он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для семьи, для друзей и окружающих. Его мама и брат практически с самого начала знали о тех последствиях, которые будут, поэтому мы через эти моменты проходили вместе», — заявила Домнина.

Также она рассказала, как ситуацию, в которой оказался Костомаров, восприняли их дети — 12-летняя Анастасия и семилетний Илья.

«Вся ситуация была для них слишком сложной. Настя — молодец. Она, наверное, как я. Я вселяла в себя, в Рому и детей надежду на то, что все будет хорошо, что мы со всем справимся. Настя от меня переняла эти слова, и когда Роман вышел из больницы и начинал говорить, что тяжело и плохо, она, безусловно, переживая все внутри, поддерживала его. Не было момента, чтобы она впадала в какую-то глубокую грусть», — сказала Домнина.

Сам Костомаров признался, что испытал приятные эмоции от долгожданного выступления на льду перед публикой.

«Огромное удовольствие выходить на лед, видеть полный зал. Спасибо всем за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени... Жизнь несет тяжелые испытания, но если с вами родные и близкие люди, то имеет смысл жить дальше. Огромного здоровья — это главное, остальное все будет», — заявил Костомаров.

Кроме того, фигурист рассказал о причинах своей болезни. Он констатировал, что не придал значения ухудшению своего состояния из-за обезболивающих. По словам Романа, он отработал на таблетках 20 спектаклей.

«То, что болели окружающие, и вентилятор, и лед — все это вместе способствовало ослаблению моего иммунитета.

Думаю, конечно, эти обезболивающие сильно меня обманывали. Мой организм обманывали. Я не знал, что внутри происходит. Нет, я просто думал, что это все пройдет, как обычно. Я не первый день болею, не первый день катаюсь, пока болею. Ничего сверхъестественного я не ощущал», — рассказал Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.