Главная звезда Тутберидзе сражается за золото на самом необычном турнире России. LIVE

Бойкова и Козловский получают солиднейшие 21,41 балла, после чего зрители поздравляют Александру с днем рождения!
А Влада чуть недокрутила выброс, из-за чего получила сильную сбавку во втором прыжке.
Самая молодая пара участников турнира получает от судей за три прыжка более 18 баллов! Таким образом, в первом полуфинале Мишина и Галлямов сойдутся с Осокиной и Грицаенко.
В следующей четвертьфинальной паре сойдутся пермские спортсмены. Осокина и Грицаенко преодолевают отметку в 20 баллов!
Их соперники оказались менее удачливы, Наталья и Илья получают в сумме чуть более 17 баллов. Мишина и Галлямов выходят в полуфинал.
Начинают чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов! Три прыжка выполнены безукоризненно, более 20 баллов получают спортсмены!
Начинают сегодняшние состязания спортивные пары! На ваших экранах регламент соревнований, всего на лед выйдут восемь дуэтов.