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Спорт

Главная звезда Тутберидзе сражается за золото на самом необычном турнире России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. ОНЛАЙН

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит чемпионат России по прыжкам. Женщины, мужчины и спортивные пары сражаются за медали в личном турнире. Фаворитом в женском одиночном катании является Аделия Петросян — лидер группы Этери Тутберидзе и сборной России. Именно она выиграла квалификацию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:36

Бойкова и Козловский получают солиднейшие 21,41 балла, после чего зрители поздравляют Александру с днем рождения!

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14:32

А Влада чуть недокрутила выброс, из-за чего получила сильную сбавку во втором прыжке.

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14:28

И еще одна пермская дуэль! Екатерина и Матвей набирают 19,55 балла!

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14:18

Самая молодая пара участников турнира получает от судей за три прыжка более 18 баллов! Таким образом, в первом полуфинале Мишина и Галлямов сойдутся с Осокиной и Грицаенко.

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14:16

В следующей четвертьфинальной паре сойдутся пермские спортсмены. Осокина и Грицаенко преодолевают отметку в 20 баллов!

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14:14

Их соперники оказались менее удачливы, Наталья и Илья получают в сумме чуть более 17 баллов. Мишина и Галлямов выходят в полуфинал.

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14:12

Начинают чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов! Три прыжка выполнены безукоризненно, более 20 баллов получают спортсмены!

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14:10

Турнирная сетка выглядит так:

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14:05

Начинают сегодняшние состязания спортивные пары! На ваших экранах регламент соревнований, всего на лед выйдут восемь дуэтов.

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14:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует личный турнир на чемпионате России по прыжкам — за медали сразятся женщины, мужчины и спортивные пары.

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