Российская фигуристка Камила Валиева после провала в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года

«Мерзавцы и беспредельщики». У России отобрали золото Олимпиады из-за допинга Валиевой и отдали США ISU лишил сборную России по фигурному катанию золота ОИ-2022 из-за дела Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине — 2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой, чьи результаты были аннулированы. Золотые медали получила команда США, а серебряные — Япония. Россия опустилась на третье место.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что американская сборная получила золотые медали пекинской Олимпиады — 2022 в командном турнире по фигурному катанию.

«Давайте праздновать! Поздравляем Эвана Бейтса, Карен Чен, Нэйтана Чена, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндона Фрейзера, Мэдисон Хаббелл, Алексу Книрим и Винсента Чжоу», — говорится в заявлении USOPC.

Эти награды отобрали у сборной России, поскольку выступавшую в ее составе Камилу Валиеву признали виновной в умышленном приеме допинга и дисквалифицировали на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года (день, когда она сдала положительную допинг-пробу на предолимпийском чемпионате России).

Все результаты Валиевой с этой даты аннулируются, а значит, не идут в зачет и ее баллы, полученные на командном турнире в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте подтвердил это решение, отметив, что американская команда, которая изначально должна была получить серебро, поднялась на ступеньку выше и стала олимпийскими чемпионами, а второе место заняла сборная Японии.

При этом ISU в некотором смысле пошел навстречу России и не оставил команду совсем без медалей, переместив ее на третье место. Если бы баллы у всех команд были перераспределены (Валиева за свои прокаты в командном турнире получила по 10 баллов, поскольку занимала первые места, а теперь 10 баллов достались бы другой фигуристке), то Россия выпала бы даже из тройки, а бронзу получила бы Канада.

Однако ISU решил никому не отдавать отнятые у Валиевой 10 баллов, и максимальным числом баллов у девушек стало девять. По этой причине канадская сборная не смогла обогнать Россию, ведь ее результаты не выросли — только упали у России.

Баллы распределились таким образом: США — 65, Япония — 63, Россия — 54, Канада — 53.

Также Международный союз конькобежцев официально лишил Валиеву звания чемпионки Европы — 2022, отдав эту медаль Анне Щербаковой.

Россия могла отстоять свое золото Олимпиады

Почему же ISU отнесся к России более лояльно и не оставил ее совсем без медалей? Есть несколько причин.

Во-первых, во Всемирном антидопинговом кодексе четко указано, что результат всей команды аннулируется только в том случае, если два ее члена были пойманы на допинге. У сборной России положительную пробу сдала только Валиева.

Во-вторых, ученица Этери Тутберидзе провалила допинг-тест за два месяца до Олимпиады, а на самих Играх была абсолютно чиста. По информации «Советского спорта», в регламенте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что для аннулирования результатов команды положительный тест должен быть сдан именно во время турнира.

«Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом команды, включая запасных, в связи с соревновательным тестом (In-Competition test), автоматически приводит к дисквалификации результата, полученного в этом соревновании, со всеми вытекающими последствиями для команды и ее членов, включая лишение любых медалей, очков и наград», — говорится в регламенте ISU.

В-третьих, в правилах Международного союза конькобежцев, которые регулируют командный турнир Олимпиады, вообще отсутствуют какие-либо инструкции относительно того, стоит ли дисквалифицировать всю команду в случае положительного допинг-теста одного из ее членов и нужно ли перераспределять медали.

В истории бывали случаи, когда командные достижения не аннулировались из-за провала одного допинг-теста. Например, женская сборная Бразилии по волейболу сохранила свое серебро на Олимпийских играх в Токио — 2020, хотя доигровщицу команды Тандару Кайшету дисквалифицировали за допинг.

«Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке»

В России бурно отреагировали на четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой и потерю золота Олимпиады в Пекине.

Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала сотрудников Спортивного арбитражного суда (CAS) «свиньями», которые отыгрались на юной фигуристке, чтобы наказать всю страну.

«Мерзавцы и беспредельщики. Нужно подавать апелляцию на это решение. Камила — сильная девочка и все сможет. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», — сказала Тарасова в комментарии «РИА Новости».

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что Валиевой действительно дали слишком долгий срок дисквалификации.

На момент сдачи положительного теста фигуристке было 15 лет. Это означало, что в данном деле она имела статус «защищенного лица» и даже не обязана была объяснять, каким образом вещество попало в ее организм. Однако CAS применил к ней те же правила, что и ко взрослым спортсменам, заявил, что она не смогла доказать непредумышленность нарушения, и дал максимальный срок дисквалификации, что противоречит правилам.

«Скажу честно, я ожидала, что будет меньше — все-таки у Валиевой статус защищенного лица. CAS заявил, что она не смогла доказать непреднамеренный прием препарата, но в правилах прямо сказано, что защищенное лицо может не указывать конкретный источник попадания вещества в организм, у них все проще. Чаще всего защищенные лица не получают максимальные санкции. Это крайне жесткое решение. Оно не было ожидаемо», — сказала Анцелиович.