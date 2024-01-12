«НХЛ должна выгнать всех россиян»: Гашек осудил фото Овечкина с Путиным Гашек предостерег российских хоккеистов от фотографирования с Путиным

Олимпийский чемпион по хоккею, прославленный чешский голкипер, а в настоящее время политик Доминик Гашек вновь критически высказался о российских хоккеистах. По мнению двукратного MVP сезона в НХЛ, они не должны фотографироваться с Владимиром Путиным, как это в прошлом делал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» назвала высказывания Гашека политическим заказом.

«Будьте осторожны, если у вас фото с Путиным»

«Я думаю, что некоторым россиянам из числа игроков, наверное, не нравятся мои слова. Не смотрите и не слушайте это. Я уверен, что есть такие, как Овечкин, — но будьте осторожны все, у кого еще есть фото с Путиным в социальных сетях. По-видимому, это указывает на то, что он, вероятно, поддерживает его. Но я не знаю его мнения. Он не говорил, поддерживает он это или нет», — заявил Гашек в интервью YouTube-каналу Bold Talk.

Шестикратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ) ранее уже не раз критиковал Овечкина за поддержку президента России.

Овечкин является основателем спортивного движения Putin Team и имеет фотографии с первым лицом государства на своих страницах в социальных сетях, включая аватары.

Что такое Putin Team Putin Team — общественное движение, основанное Александром Овечкиным 2 ноября 2017 года в поддержку Владимира Путина. Продвижением проекта занимался музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. Движение поддерживало кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также участвовало в самовыдвижении действующего президента России на новый срок в декабре 2023 года.

Гашек прошелся и по сильнейшей лиге мира, которую также регулярно критикует за ее позицию в отношении российских игроков после начала специальной военной операции.

«Разрешая гражданам России играть, НХЛ позволяет им рекламировать действия своей страны. Я даже написал мистеру Гэри Беттмэну с просьбой заплатить русским, выплатить им все до последнего пенни по их контрактам, что составляет десятки миллионов долларов в год в случае русских хоккеистов.

Сможет ли НХЛ выжить после этого? Да, она бы пережила это без каких-либо проблем, вообще без проблем», — отметил Гашек в том же интервью.

Тем не менее Национальная хоккейная лига еще весной 2022 года обозначила, что находится вне политики, а ее хоккеисты выступают за свои клубы, с которыми подписали контракты, независимо от своего гражданства. Комиссионер Гэри Беттмэн отдельно подчеркивал, что в отношении игроков из России не будет выдвигаться никаких дополнительных требований для участия в матчах лиги.

Более того, НХЛ настояла на выдаче шенгенских виз форварду и голкиперу «Нэшвилл Предаторз» Якову Тренину и Ярославу Аскарову соответственно, когда их команда проводила первые матчи сезона в Чехии, хотя изначально игрокам отказали во въездных документах.

«Политический заказ»

Для «Газеты.Ru» высказывания Гашека и ситуацию вокруг российских спортсменов прокомментировала депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте.

«Как только какая-то повестка в отношении России снижается, тут же появляется какой-нибудь Гашек или кто-то еще, кто говорит про нас. Что мы каким-то образом влияли на процессы недопуска израильской хоккейной команды…

Все время кто-то подогревает повестку в негативном ключе в отношении спорта. Мы сами обращаем внимания на эти процессы, цитируя такие комментарии. Если бы Гашека не цитировали, мы бы даже не знали, что он говорит», — считает Журова.

Политик высказала предположение, что речь может идти о политическом заказе на негатив против российских спортсменов:

«У меня даже возникает ощущение, что есть некий центр сбора информации, и когда они видят, что негатив в отношении России угасает, они дают команду какому-то изданию: так, задайте вопрос Гашеку! Ну не сам же Гашек выходит к журналистам и говорит: вы знаете, я хочу прокомментировать. Сужу по себе – мне звонят журналисты и просят прокомментировать ту или иную тему. В этом явно есть какой-то заказ – в представлении России в негативном ключе в спорте, — подчеркнула депутат.

— Давайте звонить Гашеку, и мы точно не ошибемся – он обязательно скажет какую-то гадость про русских. Методика понятна: так называемая гибридная, информационная война. В отношении спорта она ведется таким образом».

Экс-спортсменка отметила и тот факт, что жесткая позиция Национальной хоккейной лиги в отношении российских игроков связана с ее коммерческой устойчивостью и не оставляет шансов политическим оппонентам.

«В отношении НХЛ вопрос не в том, что у нее пророссийская позиция. Она изначально поставила себя как коммерческая лига. Они говорят: мы хотим, чтобы в нашей лиге играли лучшие хоккеисты мира. Мы подписали с ними контракты. Они говорят, что продают права. У них, наверное, нет спонсоров, которые настроены русофобски и блокируют участие россиян. НХЛ говорит, что была такой лигой всегда и меняться в угоду каких-то политиков не собирается. И все – проглотили! Так же как и теннисная федерация. Да, там убрали флаг, но в НХЛ в принципе нет флагов, спортсмены играют за команды. И никто не говорит, что это не русский игрок, там все четко написано в профилях хоккеистов», — рассказала Журова.

Напомнила депутат и о позиции теннисных структур, регулирующих международные соревнования, которые сохранили за российскими спортсменами право участия в турнирах.

«Теннисная федерация пошла по принципу: мы видим коммерческий интерес в участии русских, наши спонсоры не запрещают этого. Если бы запрещали, телодвижения были бы в другую сторону. А так как спонсоры не запрещают – это работает», — уверена олимпийская чемпионка.

Участие россиян в теннисных соревнованиях после начала СВО Все регулирующие международные теннисные соревнования организации (ITF, ATP и WTA) разрешили российским спортсменам продолжить индивидуальное участие в международных турнирах после начала специальной военной операции, при этом убрав национальную символику (флаг).

Журова также считает, что из-за текущей ситуации в мире с проблемами в грядущем столкнется и Международный олимпийский комитет:

«Хотя если так дальше пойдет, МОК тоже придется делать Олимпийские игры менее политизированными. Не слушать политиков, а идти только на поводу у спонсоров. Хорошо это или плохо – тоже вопрос. Сейчас, в ситуации, когда вперед вышла политика, для МОК соревнования становятся коммерчески невыгодными, так как у них отказываются спонсоры. Это определенный кризис».