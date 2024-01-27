Российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио

«Дискриминационные условия»: российские прыгуны в воду отказались от Олимпиады Российские прыгуны в воду отказались от участия в Олимпиаде из-за дискриминации

Российские прыгуны в воду не стали заявляться на чемпионат мира — последнее отборочное соревнование на Олимпийские игры. Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин назвал условия участия россиян в международных соревнованиях «дискриминационными» и допустил, что прыгуны пропустят и следующую Олимпиаду — в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин заявил, что представителей России на будет на чемпионате мира по этому виду спорта. Соответственно, они не попадут на Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже.

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет и международная федерация водных видов спорта World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения.

Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиаду-2024», — написал Дружинин в Telegram-канале.

Функционер подчеркнул, что большинство титулованных российских прыгунов состоит в спортивных обществах «Динамо», ЦСКА, а также в других организациях, аффилированных с силовыми ведомствами, что противоречит требованиям к участию россиянам в международных соревнованиях.

Дружинин сказал, что нет смысла направлять на турниры спортсменов другого уровня, поскольку это противоречит спортивным принципам, а также создает угрозу безопасности атлетов. Он выразил уверенность, что политизированные турниры быстро потеряют свой вес и значимость в мире спорта, а также посетовал, что по этому пути идут и Олимпийские игры.

«Мы вряд ли поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе»

Президент РФПВ поделился видением перспектив российских прыжков в воду на мировой арене. Он скептически высказался о возможном участии россиян в следующей Олимпиаде, которая должна состояться в 2028 году в Лос-Анджелесе.

«Мое личное мнение заключается в том, что мы вряд ли поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Мы еще посмотрим, но на нынешних условиях даже разговора о поездке не может быть. Они нарушают спортивный принцип, являются проявлением дискриминации. Смысла ехать нет абсолютно никакого», — заявил Дружинин (цитата по ТАСС).

Несмотря на то что россияне не выступят на чемпионате мира по прыжкам в воду, они продолжат подготовку к сезону. 25 января Дружинин рассказал, что весной сборная планирует провести сбор в Китае.

«В частном порядке договариваемся с площадкой в одном из городов Китая о том, чтобы в апреле-мае провести там сбор. Думаю, в товарищеском режиме мы там сможем посоревноваться с местными спортсменами, которые для нас являются основными конкурентами. Важно в условиях нехватки международных соревнований прыгать с сильными соперниками», — сообщил глава РФПВ.

Рекомендации МОК

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий, не являются членами спортивных обществ «Динамо» и ЦСКА, а также не представляют командные виды спорта.