Победа над Марадоной, конфликт с Зиданом и слезы после поражения от Украины: как Карпин стал легендой Главному тренеру сборной России Валерию Карпину исполнилось 55 лет

2 февраля главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину исполняется 55 лет. Еще во время своей карьеры футболиста яркий полузащитник выделялся и игрой, и поведением. «Газета.Ru» вспоминает, как Карпин победил легендарного Диего Марадону и чуть не подрался с Зинедином Зиданом, как встретил любовь всей своей жизни и как единственный раз за всю карьеру плакал от горя после поражения от Украины в отборочном турнире на Евро-2000.

Между футболом и хоккеем

Родился Валерий Карпин в Нарве. Там и начал заниматься спортом, причем в детстве делил время между футболом и хоккеем, добившись успехов в обоих видах спорта.

В 12 лет Карпин входил в сборную Эстонской ССР по хоккею в своем возрасте. Безусловно, это свидетельствует о разностороннем развитии, но особенно удивительным фактом не является — в те времена многие мальчишки летом играли в футбол, а зимой — в хоккей.

Окончательно спортивный путь Карпина определился в 15 лет, когда юный Валерий был зачислен в футбольную спортшколу Калининского района Таллина. Еще через два года он перебрался в таллинский «Спорт», где сразу дебютировал во взрослом футболе — во Второй лиге чемпионата СССР.

Интересно, что наставником той команды был Валерий Овчинников, который позже прославился в качестве главного тренера нижегородского «Локомотива» в чемпионате России, стал известен под прозвищем Борман и превратился в героя огромного количества футбольных баек.

Сам Карпин никогда не говорил о том, что почерпнул какие-то «фишки» в работе у своего первого профессионального тренера, но, как и Овчинников, славится своими остроумием и бесстрашием.

«Или ЦСКА, или зэков охранять»

Все знают Валерия Карпина как московского спартаковца. Именно в красно-белом клубе он сделал себе имя в масштабах страны как игрок, а потом и как тренер. Но до команды Олега Романцева в его жизни успел затесаться небольшой период в другом столичном клубе — ЦСКА.

К красно-синим он попал как военнообязанный — во время прохождения срочной службы. После выступления на турнире во Львове в составе команды Прибалтийского военного округа «Звезда» левый полузащитник получил приглашение в ЦСКА.

В «Звезду» он попал из «Спорта», где Овчинников почти год укрывал футболиста от службы в армии, но все-таки вынужден был уступить местному армейскому клубу. Карпин планировал «дослужить» в «Звезде», но не вышло — слишком ярко сыграл на соревнованиях во Львове.

«Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим — на самую крайнюю точку зэков охранять. Отреагировал так же, как и любой солдат на моем месте. Но испуга на моем лице никто не прочитал. Я просто выполнил приказ», — рассказывал Карпин.

В 1988 году полузащитник провел три матча за первую команду ЦСКА, но потом был сослан в дубль, так как отказался подписывать долгосрочный контракт с клубом. В дубле он и отыграл, по сути, весь сезон.

Вылетевшие годом ранее в Первую лигу красно-синие заняли третье место, отстав на два очка от «Памира» из Душанбе и на балл от «Ротора» из Волгограда, и не сумели вернуться в элиту отечественного футбола.

Ну а сам Карпин, отслужив в армии, перебрался в воронежский «Факел», только что выигравший Вторую лигу и вернувшийся в Первую. В этой команде он быстро стал основным игроком, забил за сезон семь мячей в 27 матчах чемпионата и помог клубу забраться на итоговую пятую строчку турнирной таблицы.

Понижение зарплаты в три раза и победа над Марадоной

После «Факела» в 1990 году хавбек перешел в московский «Спартак». Отыскал и пригласил футболиста знаменитый селекционер Валентин Покровский. И это уже точно было решение по велению сердца самого Карпина.

Как иначе объяснить тот факт, что он перебрался в столичную команду с сокращением месячной зарплаты в три раза — со 180 рублей до 60?

Но Карпин шел в «Спартак» конкретно к Олегу Романцеву, который только что впервые выиграл чемпионат страны (тогда еще СССР) в качестве тренера и уже прославился умением развивать игроков.

«Ни в какой спартаковский футбол я в «Факеле» не играл. Игровым интеллектом, техникой не отличался — школы-то не было. До 21 года, пока не попал в «Спартак», в настоящий футбол я не играл, о многих вещах понятия не имел, причем не только в атакующем, но и в оборонительном плане, — рассказывал Карпин.

— Но сомнений, стоит ли переходить, не испытывал никаких. В 21 год, если нормально к жизни относишься, деньги у тебя не могут быть на первом месте. Где престижнее играть — в «Факеле» или «Спартаке»? То-то и оно».

И сам Карпин, и Романцев впоследствии говорили, что футболист пришел в команду «деревянным». Однако тренер сразу разглядел в нем лидерские качества и неуемную страсть к борьбе, то есть чемпионский характер. Помогла Валерию закрепиться в команде и заложенная Овчинниковым база физической подготовки: таллинский «Спорт» каждый раз отправлялся на предсезонные сборы в горный Цахкадзор. Сам Овчинников использовал мрачную метафору: «Ну что, ребят, поехали в «Освенцим».

Нагрузки действительно были запредельными — футболисты бегали две недели, почти не видя мяча, — зато потом на старте сезона, как рассказывал Карпин, буквально «затаптывали» соперников.

Романцев быстро нашел Карпину новую позицию, на которой тот в итоге и прославился в мире — справа в полузащите. В своем дебютном матче за красно-белых — кстати, против ЦСКА — Валерий оформил две голевые передачи. «Спартак» победил со счетом 5:4.

close 100% Игрок «Спартака» Валерий Карпин с мячом по время финального матча по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой «Спартака» (Москва) над ЦСКА (Москва) со счетом 2:0, 1992 год Владимир Родионов/РИА Новости

Постепенно он стал основным игроком команды Романцева. Уже в сезоне-1990/91 в 1/8 финала Кубка чемпионов в битвах с итальянским «Наполи», в составе которого блистали Диего Марадона с Чиро Феррарой и начинал сверкать молодой Джанфранко Дзола, полузащитник провел на поле все 180 минут, а затем положил начало победной серии пенальти, первым реализовав свой удар.

«Спартак» тогда добрался до полуфинала главного клубного турнира континента, выбив по дороге еще и мадридский «Реал» и уступив только «Олимпику» из Марселя.

close 100% Чемпионат СССР по футболу. Игроки московского «Спартака» перед началом матча с командой «Арарат» (Ереван). Стоят (слева направо): Василий Кульков, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Валерий Шмаров, Дмитрий Радченко, Андрей Иванов.Сидят (слева направо): Борис Поздняков, Валерий Карпин, Сергей Базулев, Игорь Шалимов, Александр Мостовой, 1991 год Владимир Родионов/РИА Новости

После распада Советского Союза и отъезда ряда лидеров «Спартака» в европейские чемпионаты Карпин стал непререкаемым авторитетом в команде. Он трижды завоевал золотые медали чемпионата России и после чемпионата мира — 1994 перебрался в испанский «Реал Сосьедад».

Покинул московский клуб полузащитник, отметившись тремя забитыми мячами в 49 матчах чемпионата СССР, а также 25 голами в 65 встречах чемпионата России.

Письмо четырнадцати

Пожалуй, главным темным пятном в карьере Карпина остается знаменитое и злополучное «Письмо четырнадцати». Это едва ли не самая неприятная ситуация за все время существования национальной команды России.

Осенью 1993 года, после того как сборная России пробилась на свой первый крупный турнир — в финальную часть чемпионата мира в США, — ряд футболистов написали письмо на имя советника президента РФ по спорту Шамиля Тарпищева.

14 подписавшихся игроков главной команды страны были недовольны материально-техническим обеспечением сборной, премиальными за выход на мундиаль, а также методами работы главного тренера Павла Садырина.

«Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить ее к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США», — значилось в первом пункте требований в письме.

Карпин был среди тех игроков, что подписались под документом.

В декабре состоялось расширенное заседание исполкома Российского футбольного союза, который, с одной стороны, признал обоснованными претензии футболистов по вопросам обеспечения, но, с другой, категорически отверг возможность смены наставника.

В итоге часть игроков, в том числе и Карпин, отозвали свои подписи и сыграли на чемпионате мира. А вот инициатор письма Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Андрей Канчельскис этого не сделали и на турнир не попали.

Не попал на чемпионат мира и отозвавший свою подпись защитник «Спартака» Андрей Иванов, который вообще больше никогда не вызывался в главную команду страны.

В 2018 году Олег Саленко, выигравший на том турнире «Золотую бутсу» как лучший бомбардир (шесть забитых мячей), рассказал, что текст был написан под диктовку Анатолия Бышовца, который привел в 1988 году команду СССР к победе на Олимпиаде (в финале были обыграны бразильцы — 2:1).

Российская команда приехала в Штаты разобщенной и не в таком сильном составе.

Она не смогла выйти из группы, уступив Бразилии (0:2), Швеции (1:3) и обыграв только Камерун (6:1). В итоге Россия оказалась на пятом месте в сводной таблице команд, занявших третьи места в группах, а в 1/8 финала выходили только первые четыре из них.

Для Павла Садырина та история стала болезненным ударом, который остался с ним до конца жизни. Специалист очень тяжело переживал и наотрез отказывался возвращаться к тем событиям в интервью. Позже Вячеслав Колосков, на тот момент президент РФС, говорил, что «Письмо четырнадцати» стало одним из главных факторов болезни тренера, приведшей к его кончине от рака в 2001 году в возрасте 59 лет.

Карпину, который в итоге отозвал свою подпись, неоднократно припоминали ту историю недоброжелатели, а сам он сожалел о факте существования письма, но подчеркивал, что в нем поднимались действительно актуальные проблемы.

Славное время в «Сельте», почти чемпион с «Реал Сосьедадом»

Летом 94-го Карпин перебрался в Испанию, где у него была насыщенная карьера: два сезона в «Реал Сосьедаде» из Сан-Себастьяна, год в «Валенсии», пять лет в «Сельте» из Виго и возвращение в Сан-Себастьян, в котором все началось, еще на три сезона.

Полузащитник зарекомендовал себя классным футболистом. В составе «Сельты» он был лидером вместе с соотечественником Александром Мостовым. Тогда клуб из Виго переживал лучшие времена в истории — регулярно обыгрывал грандов «Реал» (Мадрид) и «Барселону», участвовал в еврокубках.

Но лучший год в клубной карьере Карпина случился в «Реал Сосьедаде», куда он вернулся перед сезоном-2002/03. Команда, ведомая Дарко Ковачевичем, Нихатом, молодым Хаби Алонсо и россиянином, лидировала практически весь сезон и только на финише уступила титул мадридскому «Реалу», отстав от «королевского клуба» на жалкие два очка.

Карпин в том чемпионате забил восемь мячей, повторив свой второй лучший результат в Ла Лиге, установленный в «Сельте». Больше он забивал только один раз — в сезоне-1995/96, когда отличился 13 раз в составе того же «Сосьедада».

Всего за годы на Пиренеях он провел 384 матча в чемпионате, отметившись 68 забитыми мячами.

Но прославился он не только игрой. Российский футболист мог выступать за «Барселону», которая приглашала его после не самого удачного года в «Валенсии». Карпин уже прилетел в Каталонию, но в последний момент сделка сорвалась по инициативе покупателя.

Виной тому оказалось правило, по которому испанские клубы не могли держать в составе больше трех легионеров не из Евросоюза. Вместо Карпина сине-гранатовые предпочли подписать двух бразильцев Сонни Андерсона и Ривалдо, потратив на них суммарно €50 млн.

Но российский полузащитник не смирился с этой ситуацией и в 2000 году выиграл суд у Ла Лиги, заставив снять с себя статус легионера, так как он был признан дискриминационным согласно законодательству Евросоюза.

Герой почти великого 99-го

Отдельного рассказа заслуживают отношения футболиста с национальной сборной, в которых было не только то злосчастное «Письмо четырнадцати».

Во-первых, Карпин стал автором первого в истории забитого мяча национальной команды России. 16 августа 1992 года российские футболисты со счетом 2:0 обыграли Мексику, а Валерий открыл счет ударом с 11-метровой отметки на 61-й минуте.

Во-вторых, он трижды съездил на крупные турниры — помимо ЧМ-94, участвовал в Евро-96 и чемпионате мира — 2002. На последнем он реализовал пенальти на 64-й минуте в игре первого тура против Туниса, установив окончательный счет — 2:0.

close 100% Полузащитник сборной команды России по футболу Валерий Карпин на тренировке перед товарищеской встречей между сборными командами России и Эстонии, 2002 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Но самым ярким периодом игры полузащитника в составе национальной команды стал отборочный цикл к Евро-2000. Тогда сборная начала турнир с трех подряд поражений от Украины (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1) со знаменитым автоголом Юрия Ковтуна «рыбкой» на последних минутах. Такой старт вкупе с еще тремя поражениями в товарищеских играх привел к отставке Анатолия Бышовца и его замене на Олега Романцева.

В команде Романцева, который очень многое сделал для его развития, Карпин стал лидером, а сборная выдала мощнейший отрезок в 1999 году, обыгрывая одного соперника за другим. На пути пали и действующие чемпионы мира французы, которые вообще впервые в истории уступили на «Стад де Франс» (2:3). Именно Валерий Карпин, до того уже оформивший дубль против Армении (3:0), нанес победный удар в Сен-Дени на 87-й минуте. А через четыре дня его единственный гол принес важнейшую викторию над исландцами.

Он успел еще раз отличиться в игре с Арменией (2:0), а Россия потом во второй раз — хоть и не без приключений — обыграла Андорру (2:1). Перед последним туром, где в «Лужниках» 9 октября подопечные Романцева принимали Украину, расклад в таблице был сложный, но победа гарантировала первое место, с которого путевка на Евро была прямой.

Сборная России выдала вдохновенный матч, в котором создала огромное количество моментов. Вот только реализация хромала. Однако на 76-й минуте точный удар Карпина со штрафного с рикошетом принес заветный победный счет.

Но потом случилось затмение вратаря Александра Филимонова, который на 88-й минуте закинул мяч в собственные ворота после то ли навеса, то ли наброса Андрея Шевченко со штрафного откуда-то от боковой линии. Ничья отправила Россию на третью строчку мимо чемпионата Европы, а Карпин, как сам признавался потом в интервью, единственный раз плакал от горя во время футбольной карьеры.

Всего за сборные СНГ и России он провел 73 матча, отметившись 17 забитыми мячами.

Бизнес в Испании и возвращение в «Спартак»

Закончив карьеру в 2005 году, Карпин остался жить в Испании и активно занялся бизнесом. Он основал свою строительную компанию, а также создал женскую команду по велогонкам, дав ей свое имя — Karpin Galicia. Кроме того, острый на язык специалист даже вел футбольное шоу на центральном испанском телевидении.

В 2005 году он также успел поиграть в пляжный футбол и завоевал серебряные медали Кубка Европы в составе сборной России, где был капитаном.

В августе 2008 года Карпин принял приглашение Леонида Федуна вернуться в Россию и стал генеральным директором родного московского «Спартака». В этой должности он пребывал на протяжении четырех лет, но с 2009 года — после отставки главного тренера Микаэля Лаудрупа — до конца сезона-2011/12 также руководил командой как тренер.

close 100% Игрок «Спартака» Ари, главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, вратарь «Спартака» Андрей Дикань, игрок «Спартака» Деми Де Зеув (слева направо на первом плане), игрок «Спартака» Кирилл Комбаров (на втором плане) во время тренировки на подмосковной тренировочной базе «Тарасовка», 2011 год Григорий Сысоев/РИА Новости

Карпин дважды привел красно-белых к серебру в Российской премьер-лиге, но после второго места в переходной кампании-2011/12 главным тренером был назначен Унаи Эмери.

Испанский специалист не проработал и полгода, и многие до сих пор уверены, что Карпин его «подсидел», поскольку именно он снова стал главным тренером команды после отставки Эмери, которую сам и провернул.

Впрочем, с приходом на должность тренера Карпин перестал быть гендиректором и в результате отставки весной 2014 года покинул «Спартак» насовсем.

Тренер Асенсио и дальнейшая карьера

После этого Карпин работал главным тренером в испанской «Мальорке», и хотя опыт был не самым удачным, он фактически открыл для мирового футбола Марко Асенсио, который потом блистал в «Реале», а сейчас является игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Вряд ли специалист может быть счастлив периодом тренерской работы в «Торпедо» из Армавира. С 2017 года он с небольшими перерывами работает главным тренером «Ростова», который тоже уже стал для него фактически родным.

close 100% Главный судья Сергей Карасёв и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Ростов» и ФК «Тамбов», 2019 год Сергей Пивоваров/РИА Новости

Временами под руководством специалиста ростовчане показывают яркую игру и результаты. Не в последнюю очередь из-за этого Карпин был приглашен на пост наставника сборной России на замену Станиславу Черчесову.

При Карпине сборная была лишена возможности участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира — 2022 в Катаре и вот уже почти два года не участвует в международных турнирах из-за специальной военной операции на Украине, играя только товарищеские встречи с не самыми статусными соперниками.

Конфликты с Зиданом и Дзюбой

Карпин всегда был ярким игроком и человеком. Это нередко приводило к конфликтным ситуациям. В бытность футболистом он едва не подрался со всей сборной Франции во время товарищеской встречи, которая по духу такой совсем не была.

Изначально конфликт случился с лидером действующих на тот момент чемпионов мира Зинедином Зиданом. Занимавшийся дзюдо суперзвездный Зизу не привык, что ему дают такой отпор, но Карпин оказался готов постоять за себя.

Позже Карпин уже в качестве главного тренера «Спартака» конфликтовал с Игорем Денисовым из «Зенита» и собственным подопечным Артемом Дзюбой. Первый даже предлагал тренеру выйти подраться, но, как и с Зиданом, конфликт позже был улажен.

Пикировка с Дзюбой оказалась сродни тлеющим углям, которые периодически раздувают, и прошла сквозь года. В итоге нападающий, частенько проходившийся по тренеру в прессе, так ни разу и не был вызван при Карпине в сборную страны и, похоже, не побьет рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Пока Дзюба успел лишь догнать Кержакова на отметке в 30 мячей.

Также Карпин прославился своими емкими и едкими фразами. «Фалькао к нам не поедет» и «Ну и?!» стали настоящим фольклором у футбольных болельщиков.

Бурная личная жизнь

Не отличалась спокойствием и личная жизнь футболиста. В 1990 году у него родилась дочь Вероника Рего от отношений с Владой Беловой, хотя они никогда не были женаты. Есть две дочери — Мария и Валерия — от первого брака со Светланой Карпиной.

Второй супругой стала испанская актриса Альба Фернандес, приезжавшая даже жить в Россию, когда он стал гендиректором, а потом и тренером в «Спартаке». Но детей этот союз не дал и в итоге распался.

С июня 2017 года Карпин женат в третий раз на учительнице английского языка Дарье Гордеевой, у которой есть дочь от первого брака. Супруги воспитывают еще двух своих дочерей — Дарью и Александру.

close 100% Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой на церемонии награждения премией Российской Премьер-Лиги (РПЛ), 2023 год Алексей Филиппов/РИА Новости

Интересно, что в юности Карпин успел немного повстречаться с матерью Дарьи, которая впоследствии стала хорошей подругой для него и его матери.

«Когда ему было 14 лет, моей маме тоже было 14 лет. Ровесники, — рассказывала Дарья в видеоинтервью экс-футболисту Евгению Савину (признан иноагентом на территории РФ). — Он даже старше ее, своей тещи, на два месяца. Это очень близкий друг моей мамы. В 14 лет в советское время они типа встречались. Ходили по дворам и один раз были в кино. Он успел познакомить ее со своей мамой, и они очень подружились — моя мама с его мамой. То есть он привел к Светлане Анатольевне девочку, с которой дружил. И они почему-то на всю жизнь стали подругами. Это тоже удивительное дело на самом деле, все-таки у них тоже разница в возрасте.

Они общались, он уехал, играл в футбол. Она даже больше общалась с его мамой. Потом моя мама вышла замуж, родилась я. Причем, когда меня выписывали из роддома, Светлана Анатольевна плакала: такая хорошая девочка, но не стала невесткой. Прошло 27 лет, и невесткой стала я. Получается, что они всю жизнь общались, и мы всю жизнь общались. Это друг детства моей мамы. Я свою свекровь, Светлану Анатольевну, знаю с рождения. Ну и Валерия Георгиевича тоже. Я его дядей Валерой называла 25 лет, до тех пор, пока он не проявил ко мне интерес не дяди Валеры».

close 100% vgkarpin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом в своем третьем браке Карпин, кажется, абсолютно счастлив, а молодая супруга во всем поддерживает его.